Hatay'da ölümle biten soygun: Hırsızın kimliği şok etti!

TERZİ DÜKKANININDAN KUYUMCUYA GİRMEYE ÇALIŞTILAR Soygun girişiminin yaşandığı kuyumcunun komşusu Ali Haydar İmsiyatoğlu, polis ekiplerinin çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini duyduklarını belirten İmsiyatoğlu, "Sabah geldiğimizde güvenlik güçleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Komşumuzun kuyumcuya terzi dükkanından geçerek zarar vermeye çalıştıklarını öğrendik. Sevindirici olan, herhangi bir şey alınmamış olması. Emniyet güçlerinden ve sosyal medyadan duyduğumuza göre yaklaşık 120 saatlik bir inceleme yaptılar. Bir hafta boyunca kameralarımızı ve güvenlik kayıtlarını incelediler. Çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadı. Umarım bir daha yaşanmaz." dedi. "ŞEYTANDAN DAHA KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARMIŞ" Şüphelilerin terzi dükkanının duvarını delerek kuyumcuya ulaşmaya çalışmasına tepki gösteren İmsiyatoğlu, polis ekiplerinin olayın aydınlatılması için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. İmsiyatoğlu, "Vallahi şeytan bile kılını kıpırdatmaya gelmez. Demek ki arkadaşlar şeytandan daha kötü niyetli insanlarmış. Emniyet güçlerini gerçekten takdir ediyorum. Bizim dükkana da 5-6 gün boyunca geldiler. Kamera kayıtlarını incelediler, bütün çarşıyı araştırdılar. Olayın üzerine çok düştüler. Bu bizi mutlu etti ve içimize su serpti. Çünkü hepimizin burada emeği var. Alın terimizi iş yerimize sermaye olarak koymuşuz, evimizi buradan geçindiriyoruz. Emniyetin bu kadar ilgilenmesi bizi mutlu etti ve kendimizi güvende hissettirdi." ifadelerini kullandı.