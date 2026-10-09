2027 Michelin Rehberi'nin Türkiye Ulusal Seçkisi 3 Aralık'ta açıklanacak...

Türkiye’nin ilk ülke çapındaki MICHELIN Rehberi seçkisi, bu çeşitliliği ortaya koymamıza ve seyahatseverlere Türkiye’nin önde gelen bir gastronomi destinasyonu olarak sunduğu olanaklara ilişkin çok daha geniş bir bakış açısı sunmamıza imkan sağlayacak.” Dedi. Tören kapsamında, 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi’ne yeni katılan restoranları temsil eden şefler ile MICHELIN Yıldızı’na layık görülen restoranların şefleri başarılarını kutlamak üzere davet edilecek. Etkinliğin hemen ardından 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisinin tamamı MICHELIN Rehberi’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak. 2022’DE İSTANBUL’DA BAŞLAYAN MICHELIN REHBERİ YOLCULUĞU ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki yolculuğu, 2022 yılında İstanbul’un rehbere dahil edilmesiyle başladı. İstanbul, MICHELIN Rehberi’nin 38. destinasyonu olurken, 2023 yılı seçkisinde İstanbul’dan 53 restoran rehberde yer aldı. İlk adımın ardından MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki kapsamı yeni destinasyonlarla genişledi. 2024 yılında İzmir ve Muğla’nın rehbere dahil edilmesinin ardından, 2026 seçkisiyle Kapadokya da değerlendirmeye alındı. Böylece MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki gastronomi haritası daha geniş bir coğrafyaya ulaştı. Bu süreçte seçkiye dahil edilen restoranların sayısı ve çeşitliliği de arttı. 2026 seçkisinde Türkiye’de toplam 115 tavsiye edilen restoran yer alırken, bunların 15’i bir MICHELIN Yıldızı, 2’si iki MICHELIN Yıldızı ile değerlendirildi. Aynı seçkide 39 restoran Bib Gourmand ile öne çıktı. İstanbul’da başlayan ve farklı destinasyonların eklenmesiyle büyüyen MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisi, 3 Aralık’ta açıklanacak ilk ülke çapındaki seçkiyle yeni bir aşamaya geçecek. Böylece Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan restoranlar, yerel ürünler, geleneksel mutfaklar ve çağdaş gastronomi yaklaşımları ilk kez ülke genelini kapsayan tek bir seçki altında uluslararası gastronomi dünyasının dikkatine sunulacak.