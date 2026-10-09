2027 Michelin Rehberi'nin Türkiye Ulusal Seçkisi 3 Aralık'ta açıklanacak...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “MICHELIN Rehberi, Türkiye genelini kapsayan ilk ulusal seçkisiyle, ülkenin gastronomi alanındaki bölgesel çeşitliliğini uluslararası ölçekte daha görünür kılacak yeni bir dönem başlattı.” dedi. Türkiye’nin gastronomi birikimine dikkati çeken Ersoy, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin farklı coğrafyaları kendine özgü ürünleri, pişirme teknikleri ve mutfak gelenekleriyle güçlü bir gastronomi birikimine sahip. MICHELIN Rehberi’nin kapsamını ülke geneline taşıması, yalnızca restoranların uluslararası tanınırlığı açısından değil, Türkiye’nin gastronomi mirasının bütüncül biçimde tanıtılması bakımından da önem taşıyor.” Ersoy, rehberin kapsamının genişlemesinin gastronomi turizmine katkısına işaret ederek, “İstanbul’dan Anadolu’nun farklı bölgelerine, Ege’den Akdeniz’e ve Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya uzanan gastronomi çeşitliliğinin artık aynı ulusal seçki içerisinde değerlendirilecek olması, Türkiye’nin gastronomi turizmindeki potansiyelini daha geniş bir perspektifle ortaya koyacak.” değerlendirmesinde bulundu. Gastronominin turizm hedeflerindeki yerini vurgulayan Ersoy, “Gastronomi, Türkiye’nin 81 ilde 12 ay turizm hedefinin önemli unsurlarından biri. Yerel ürünlerin, geleneksel üretim yöntemlerinin ve bölgesel mutfak kültürlerinin çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturulması, Türkiye’nin turizm ürün çeşitliliğini güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.