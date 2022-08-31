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Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

2022-08-31 17:03:40
Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu.

#1
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.

#2
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.

#3
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Polis telsizlerinden yaralı olmadığı bildiriliyor.

#4
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu.

#5
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

#6
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Öte yandan terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de görüntülendi.

#7
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

#8
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade ediliyor.

#9
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

#10
Foto - Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü

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