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Otel otoparkında yangın çıktı 10 araç küle döndü

2021-07-08 08:18:20
Otel otoparkında yangın çıktı 10 araç küle döndü

Otel otoparkında yangın çıktı 10 araç küle döndü

#1
Foto - Mersin´in Erdemli ilçesinde bir otelin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer araçlara da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.

Mersin´in Erdemli ilçesinde bir otelin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer araçlara da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre; olay ilçeye bağlı turistik Kızkalesi Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; olay ilçeye bağlı turistik Kızkalesi Mahallesinde meydana geldi.

#3
Foto - Otelde kalan müşterilerin araçlarını park ettiği otoparktaki bir otomobilden aniden alevler yükseldi.

Otelde kalan müşterilerin araçlarını park ettiği otoparktaki bir otomobilden aniden alevler yükseldi.

#4
Foto - Alevler daha sonra sırayla diğer araçlara da sıçradı. Otoparkta birbirlerine yakın park edilen araçlar bir anda alev topuna döndü.

Alevler daha sonra sırayla diğer araçlara da sıçradı. Otoparkta birbirlerine yakın park edilen araçlar bir anda alev topuna döndü.

#5
Foto - Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#6
Foto - İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.

#7
Foto - Yangın esnasında çevrede panikte yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlardan Ahmet Yücetaş, Beyaz bir araç yanıyordu. Ondan sonra karşıdaki araca sıçradı. Ondan sonra birden alevlenip 10 tane araç bir anda yanmaya başladı dedi.

Yangın esnasında çevrede panikte yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlardan Ahmet Yücetaş, Beyaz bir araç yanıyordu. Ondan sonra karşıdaki araca sıçradı. Ondan sonra birden alevlenip 10 tane araç bir anda yanmaya başladı dedi.

#8
Foto - Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, D-400 karayolunun altındaki otellerin ortak kullandığı otoparkta bir araçta elektrik kontağı sonucu bu yangın çıkıyor. Burada yaklaşık 10 araç ağır hasarlı 2 araçta da hafif hasarlı diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, D-400 karayolunun altındaki otellerin ortak kullandığı otoparkta bir araçta elektrik kontağı sonucu bu yangın çıkıyor. Burada yaklaşık 10 araç ağır hasarlı 2 araçta da hafif hasarlı diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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