Türkiye'ye 100 yıl yetecek rezerv: 540 bin tondan söz ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın toryuma ilişkin güncel verilerine göre, geçmiş yıllarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Eskişehir-Sivrihisar'da yüzde 0,2 tenörlü 380 bin ton toryum rezervi belirlendi. MTA tarafından 2020 yılında Malatya-Kuluncak'ta yapılan çalışmalarda ise ortalama 2,032 ppm toryum içeren 3,8 milyon ton kaynak materyal tespit edildi. Bakanlık, bu kaynağın ekonomikliği ve teknolojik olarak kazanımına yönelik henüz çalışma yapılmadığını açıkladı.