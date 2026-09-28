Türkiye'ye 100 yıl yetecek rezerv: 540 bin tondan söz ediliyor

Prof. Dr. Saleh Sultansoy, 'Türkiye'nin Stratejik Enerji Kaynağı: Toryum' başlıklı çalışmasında, enerji yoğunluğundaki farkı rakamlarla ortaya koydu. Prof. Dr. Sultansoy'un hesaplamasına göre, 1 yıl boyunca 1 gigavatlık kesintisiz güç üretimi için yaklaşık 3,5 milyon ton kömür veya 200 ton uranyuma karşılık 1 ton toryum gerekiyor. Kömürün yüksek karbondioksit salımına, uranyumun uzun ömürlü radyoaktif atıklarının depolanması ve nükleer silahların yayılmasıyla ilgili risklere dikkati çeken Sultansoy, toryum temelli sistemlerde karbondioksit etkisinin düşük, uzun ömürlü zararlı atık miktarının ve yarı ömürlerinin daha az olduğunu belirtti.