KKTC kararı: Sonuç alıcı görüşmeler yapmaya hazır olduklarını duyurdular

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Lefkoşa’da görüşmeler yapılabileceğini ancak bunların verimli olmak zorunda olduğunu belirterek, "İş olsun, görüşme olsun, toplantı olsun diye müzakere yapmayacağız. Lefkoşa’da maraton görüşmeleri yapalım, sonuç alalım. Biz kararlılıkla tüm taraflara her şeyi anlatarak, gündemde tutarak, bu çabaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ziyaretinin sonunda 5+1 formatında bir toplantı yapmak istediğini ve 7 başlık sıraladığını anlatan Erhürman, bu başlıkların geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, adadaki afetlere ortak müdahale, düzensiz göç, sivil toplum, spor ve karma evliliklerden doğan çocuklar olduğunu aktardı. Erhürman, bu konular ortadayken Rum liderin son toplantıda 19 maddelik yeni bir öneri getirmesinin ise tabiri caizse, "pişmiş aşa su katmak" anlamına geldiğinin altını çizdi. Yapılacak çok iş olduğunu ve sürecin ilerletilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getiren Erhürman, başarılı bir sonuç alınabilecek koşullar oluştuğunda toplantılara hazır olduklarını, bu 7 başlığa odaklanılması ve bunun için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.