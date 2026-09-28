Roketsan'dan Türkiye'yi sallayacak hamle: Geri sayım başladı

"Bu açıdan baktığınızda aslında Antalya'da yapılacak olan IAC hem insan kaynağı yetiştirme açısından hem de uluslararası işbirliktelikleri açısından çok önemli anlam ifade ediyor. Onun için buraya katılımı, işbirlikteliklerini çok önemsiyoruz. Türkiye'de uzayla ilgili insan kaynağının çok büyük kısmı daha çok savunma sektöründeki firmalarda yoğunlaşmış ama bunun ticari boyutu, ticarileştirilme tarafı, bilimsel araştırma tarafı da yoğun insan kaynağı ihtiyacı içerisinde olacak. Konferanstaki işbirliktelikleri, projelerimizde yetişen mühendislerimizle beraber Türkiye'nin çok önemli oyunculardan bir tanesi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Hem insan kaynağı yetiştirme hem altyapılar açısından ROKETSAN çok ciddi yatırımlar yapıyor. Şu anda kendi projelerimizi, sürdürdüğümüz projelerimizi yerine getirecek insan kaynağını yetiştirmiş durumdayız. Bunlar daha ileride inşallah çok daha fazla sayıda mühendisimizi yetiştirecek bir nüve olarak görevlerine devam edecekler."