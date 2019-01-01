"Osmanlı'nın arka bahçesi" Mudurnu'da nerelere gidilir?
Bolu’nun gözdelerinden Mudurnu… Havası doğal güzellikleri, tarihi yapıları, camileri, hamamları, konakları, çarşısıyla ‘Osmanlı’nın arka bahçesi’ diye adlandırılan, eski Türk evlerinin bulunduğu ve kentsel sit alanı ilan edilen bir ilçe…
Geneline baktığımızda ve tamamını turladığımızda gördük ki, Göynük’e ve Safranbolu’ya çok benziyor.
Ama oralarla kıyaslanmayacak kadar bakımsız maalesef. Kuvayı Milliye’nin memleketinde ilk olarak Orta Çarşı ve Demirciler Çarşısı’nı geziyoruz.
Saray helvası ve tavuğuyla ünlenen ilçe, saatçileri, demircileri, bakırcıları, ayakkabı tamircileri ve iğne oyasının ustası kadınlarıyla da dikkat çekiyor.
Türkiye’nin 15. sakin şehri seçilen Mudurnu hava soğuk olmamasına rağmen sessiz ve çok tenha.
Esnafı düzgün ve yardımsever. 600 yıllık ahilik kültürünü nesilden nesile aktaran ilçede cuma selasından sonra arastada ahi (esnaf) duası oluyormuş.
Duanın ardından da ekmek ve lokum dağıtılıyormuş. Bizim gittiğimiz gün uymadığı için göremedik ama seyahat gününüzü buna göre ayarlarsanız görebilirsiniz.
Çarşıdaki gezimizden sonra ikinci durağımız bölgedeki en eski yapı olan Yıldırım Bayezid Camii…
Yıldırım Bayezid tarafından 1374 yılında şehzadelik döneminde yaptırılan bir cami.
1382’de de Yıldırım Bayezid Hamamı yapılmış. Vaktiyle bir külliye şeklinde inşa edilen, medrese, tekke, zaviye, imarethane ve hamamdan oluşan bölgede sadece cami ve hamam ayakta kalmış.
Ama biz gittiğimizde hamam ve Kanuni Sultan Süleyman Camii tadilatta olduğu için hamamın dıştan fotoğraflarını ve caminin içini fotoğraflayamadık.
Dışardan çekebildiğimiz kadar çektik. 1546 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Kanuni Sultan Süleyman Camii de bir başka yapı.
Ve ilçenin gözdesi Saat Kulesi… Çarşıdan yukarı doğru yürüdüğünüzde 1890-1891 yılları arasında yaptırılan, ilçenin tek kulesi olan Saat Kulesi, Mudurnu’nun panoramik manzarasını sunuyor.
12 metre yüksekliğindeki kulenin saati bir Türk demirci ustası tarafından yaptırılmış.
Kulenin yan tarafında bir de türbe (Doruk Türbe) bulunuyor. Her yerde olduğu gibi burada da cafe var.
Tarih ve ticaret yanyana, dipdibe biraz sakil duruyor ama yapabilecek bir şey yok.
Sonunda burada güneşi batırdık. Geceyi geçirmek için konak arayışına girdik.
Çünkü buradaki oteller 150-200 yıllık konaklardı. Hepsini çok beğensek de Keyvanlar Konağı’nda karar kıldık ve gece orada kaldık.
9 odalı konak, butik otel ve restoran olarak işletiliyor.
160 yıllık bu tarihi eser tamamen ahşap ve toprak sıvayla yapılmış.
Odalarda ahşap dolapların içinde eskiden ‘yüklük’ denilen banyolar mevcut.
Kızımızın dolabın içinden çıkan banyoya şaşkın şaşkın bakışını ve tarihin göbeğinde nasıl yıkandığını hiç unutmayacağım.
Akşam tok olduğumuz için bir çorbayla geçiştirdiğimiz yemek olayının sabah kahvaltısında acısını çıkardık.
Otelin işletmecisi Aynur Hanım’ın özel olarak ilgilendiği, her şeyin el yapımı olduğu 14 çeşit serpme kahvaltı vardı.
Ekmeğinden reçellerine, peynirinden tereyağına her şey çok güzeldi. Özellikle şeftali reçeli favorimiz oldu.
Kışın kuzine de yakılıp patatesiyle, çayıyla unutulmaz geceler yaşanıyormuş.
Biz eylül ayında gittiğimiz için göremedik ama kış aylarında giderseniz kuzine yemekleri ve çayını da tatmış olursunuz. Yazın turistler, kışın İstanbullular geliyormuş zaten.
Düğünler, kına geceleri ve sünnet düğünleri için de tercih ediliyormuş.
Her adımınızda ayaklarınızın altında gıcırdayarak inleyen tahtalar çok şey anlatıyor aslında.
Konak eski ve yorgun, ama bir o kadar da canlı ve halen ayakta.
Havalar güzelken bahçesi de çok keyifli. Kahvaltıdan sonra toparlanıp konaktan ayrılıyoruz.
Ve Bolu’nun başka bir ilçesi olan Göynük’e doğru yola çıkıyoruz.