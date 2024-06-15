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Aktüel
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Osmaniye'de oto galeride korkutan yangın

2024-06-15 08:03:18
Osmaniye'de oto galeride korkutan yangın

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında, çok sayıda araç zarar gördü.

#1
Foto - Osmaniye'de oto galeride korkutan yangın

Alınan bilgilere göre, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı eski sanayi kavşağında bir oto galerici dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

#2
Foto - Osmaniye'de oto galeride korkutan yangın

Yangında çok sayıda otomobil de yangından etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken çevredeki vatandaşlar otomobilleri kurtarmak için seferber oldu.

#3
Foto - Osmaniye'de oto galeride korkutan yangın

Yangında ölen yada yaralanan olmazken dükkanda ve otomobillerde maddi hasar oluştu. Yangına ilgili inceleme başlatıldı.

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