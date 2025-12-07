Osman Müftüoğlu yazdı: Kilosuyla, dış görünüşü ile sorunu olanlar! O 6 tavsiye bakın ne oluyor! Diyet yerine de tavsiye etti

TAVSİYE 2- Hormonlu kilolara dikkat edin! * Düşük metabolizma hızının sorumlusu hormonal bozukluklar olabilir. Tiroid hormonu yetersizliği bunun en iyi bilinen örneği. Hipotiroidide düşük metabolizma hızına bağlı hızlı kilo almaya, hastalığın halsizlik, yorgunluk, kabızlık, unutkanlık, cilt, tırnak, saç ve kaş değişiklikleri gibi diğer birçok belirti eşlik eder. Çok hafif düzeydeki tiroid bezi yetmezliğindeyse metabolik hızdaki düşme ve bunun sonucunda oluşan kilo verme güçlüğü bazen ilk ve tek belirtidir. Bu nedenle kilo verme programlarına başlarken özellikle zor kilo verip kolay kilo alanların tiroid hormonu yetersizliği yönünden dikkatlice incelenmesi gerekir. Kilo fazlalığı sorununuzun böbrek üstü bezi hastalıklarından, hipofiz bezi urlarından ve bazı genetik kökenli hormonal bozukluklardan da kaynaklanabileceğini unutmayın. TAVSİYE 3- Yavaşlayın, zayıflayın! * “Zayıflamak istiyorsanız yavaşlayın”. Size ters geleceğini biliyoruz ama bu doğru bir tavsiye. Çünkü az hareket etmeniz değil, yemek yeme hızınızı yavaşlatmanızı öğütler! * Çatalınıza daha küçük parçalar alın, tabağınızı küçültün, kaşıklama hızınızı düşürün. * Lokmalar arasında çatal ve bıçağınızı masaya geri bırakın. * Yemek yerken zaman zaman ara verin ve su yudumlayın. * Yemek süresince masadakilerle sohbet edin. * Yavaş yiyin ki sadece damağınız değil, beyniniz de lezzet alsın. * Yemeğe iştahınızı azaltacak düşük kalorili, hacimli yiyeceklerle başlayın. * Başkalarıyla yemek yerken hızınızı azaltma manevralarını deneyin. * Kendinizi aynada izliyor gibi davranın. Yavaş, hoş, ölçülü, dikkatli, abartısız yemek yiyen biri olun! * Yemek yerken oturun. Oturmak hızınızı kesecektir. * Çalışma masanızda yemek yemekten kaçının.