Osman Müftüoğlu yazdı: Kilosuyla, dış görünüşü ile sorunu olanlar! O 6 tavsiye bakın ne oluyor! Diyet yerine de tavsiye etti

Kadın - Aile
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son yıllarda toplumların ortak sorunu kilo fazlalığı ve dış görünüş endişesi. Osman Müftüoğlu 6 tavsiye tavsiye verdi bilgilendirildi, kilo ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eğer kilo fazlalığı ve şişmanlık endişeniz var ve kilolar yerine sağlığınızı vermek istemiyorsanız, bu yazıyı dikkatle okuyun! Osman Müftüoğlu Kilosuyla, dış görünüşü ile sorunu olanlar ne yapmalı yanıtladı.

Kilo fazlalığı özellikle de şişmanlık hepimizin ortak korkusu haline geldi. İyi de oldu! Çünkü sorunun estetik boyutundan daha önemli yanları, tetiklediği önemli sağlık sorunları var. Dahası, şişmanlık yaşam kalitemizi bozuyor, ömrümüzü kısaltıyor. Hipertansiyon, şeker hastalığı, osteoartirit, safra kesesi taşı, koroner arter hastalığı, kolesterol yüksekliği, uyku bozuklukları, kanser gibi pek çok sağlık sorununda ya hazırlayıcı ya da kolaylaştırıcı etkisi var. Kilolu insanların çoğu kendileriyle barışık değil. Bazıları daha sinirli, alıngan, uyumsuz. Bazıları da içine kapanık, yorgun ve hırçın. Çoğu, genelde mutsuz. Kısacası, sorunun ruh sağlığını bozan yanları da var.

TAVSİYE 1- Diyetiniz size özel olsun! * Diyetler kişiye özel olmalı. Yaşa, cinse, işe, ekonomik duruma, ağız tadına, sağlık sorunlarına, kullanılan ilaçlara göre planlanmalı. Herkes için aynı şeyleri öneren sihirli diyetlerin sizi başarıya götüreceğine inanmayın. * Diyete başlamadan önce mutlaka tıbbi değerlendirmeden geçin. Dikkatli bir bedensel ve ruhsal değerlendirme, bazı kan analizleri, özellikle hormonal değerlendirmeler, kan şekeriniz, karaciğer testleriniz, böbrek fonksiyonlarınız dikkatle incelenmeden ve doktor onayı olmadan hiçbir diyete başlamayın. * Diyet yaparken bedeninizde meydana gelen olumlu-olumsuz değişmeleri belirli aralıklarla uzman bir doktorun değerlendirmesinin gerektiğini unutmayın. Fiziksel aktivite desteğinde bulunun.

TAVSİYE 2- Hormonlu kilolara dikkat edin! * Düşük metabolizma hızının sorumlusu hormonal bozukluklar olabilir. Tiroid hormonu yetersizliği bunun en iyi bilinen örneği. Hipotiroidide düşük metabolizma hızına bağlı hızlı kilo almaya, hastalığın halsizlik, yorgunluk, kabızlık, unutkanlık, cilt, tırnak, saç ve kaş değişiklikleri gibi diğer birçok belirti eşlik eder. Çok hafif düzeydeki tiroid bezi yetmezliğindeyse metabolik hızdaki düşme ve bunun sonucunda oluşan kilo verme güçlüğü bazen ilk ve tek belirtidir. Bu nedenle kilo verme programlarına başlarken özellikle zor kilo verip kolay kilo alanların tiroid hormonu yetersizliği yönünden dikkatlice incelenmesi gerekir. Kilo fazlalığı sorununuzun böbrek üstü bezi hastalıklarından, hipofiz bezi urlarından ve bazı genetik kökenli hormonal bozukluklardan da kaynaklanabileceğini unutmayın. TAVSİYE 3- Yavaşlayın, zayıflayın! * “Zayıflamak istiyorsanız yavaşlayın”. Size ters geleceğini biliyoruz ama bu doğru bir tavsiye. Çünkü az hareket etmeniz değil, yemek yeme hızınızı yavaşlatmanızı öğütler! * Çatalınıza daha küçük parçalar alın, tabağınızı küçültün, kaşıklama hızınızı düşürün. * Lokmalar arasında çatal ve bıçağınızı masaya geri bırakın. * Yemek yerken zaman zaman ara verin ve su yudumlayın. * Yemek süresince masadakilerle sohbet edin. * Yavaş yiyin ki sadece damağınız değil, beyniniz de lezzet alsın. * Yemeğe iştahınızı azaltacak düşük kalorili, hacimli yiyeceklerle başlayın. * Başkalarıyla yemek yerken hızınızı azaltma manevralarını deneyin. * Kendinizi aynada izliyor gibi davranın. Yavaş, hoş, ölçülü, dikkatli, abartısız yemek yiyen biri olun! * Yemek yerken oturun. Oturmak hızınızı kesecektir. * Çalışma masanızda yemek yemekten kaçının.

TAVSİYE 4- Görsellikten uzak durun! * Ara öğünleri alın ama gereksiz atıştırmaları önleyin. * Yiyecekleri daha az görünür ve zor ulaşılır hale getirin. * Besinleri buzdolabında açıkta veya şeffaf paketlerde değil, kapalı tutun. Böylece buzdolabını açtığınızda görsel işaretler almazsınız. * Boş mideyle durmayın. Sık sık ve az az yiyin. * Yemek zamanlarını keyif alınır hale getirin. Sevdiklerinizle yeni yerler keşfetmek yemeğinize zevk ve zaman katacaktır. TAVSİYE 5! Sakın yapmayın! * Kişiye özel olmayan diyetleri... * Kısa sürede hızlı kilo kaybı sağlayan ‘sihirli ve şok’ diyetleri... * Kişinin gereksinimine göre düzenlenmemiş, kontrol altında yapılamayan çok düşük kalorili diyetleri... * Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmayıp, özel ürünleri öneren diyetleri... * Tek tip besine dayalı diyetleri... * Zayıflattığı öne sürülen ve pek çok yan etkisi bulunan ilaçlarla beraber önerilen diyetleri... TAVSİYE 6- Kısırdöngüyü kırın * Kilo döngüsü vücut ağırlığının defalarca azalıp çoğalmasıdır. Kilo döngüsüne sebep olan diyetler ‘ahmak diyeti’ veya ‘şarlatan diyetler’ olarak da bilinir. Kilo döngüsü küçük dalgalanmalardan (her döngü 3-5 kg) büyük iniş çıkışlara (her döngü 25 kg ya da daha fazla) kadar değişir. Bazı araştırmalar kilo döngüsünü ciddi sağlık riskleriyle (hipertansiyon, kalp sorunları gibi) ilişkili buluyorlar. * Olası risklerden kaçınmak için uzmanların çoğu, şişman kişilerin yaşam boyu daha sağlıklı bir kiloyu elde edip koruması için sağlıklı beslenmesini ve düzenli fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

