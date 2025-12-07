Osman Müftüoğlu yazdı: Kilosuyla, dış görünüşü ile sorunu olanlar! O 6 tavsiye bakın ne oluyor! Diyet yerine de tavsiye etti

TAVSİYE 4- Görsellikten uzak durun! * Ara öğünleri alın ama gereksiz atıştırmaları önleyin. * Yiyecekleri daha az görünür ve zor ulaşılır hale getirin. * Besinleri buzdolabında açıkta veya şeffaf paketlerde değil, kapalı tutun. Böylece buzdolabını açtığınızda görsel işaretler almazsınız. * Boş mideyle durmayın. Sık sık ve az az yiyin. * Yemek zamanlarını keyif alınır hale getirin. Sevdiklerinizle yeni yerler keşfetmek yemeğinize zevk ve zaman katacaktır. TAVSİYE 5! Sakın yapmayın! * Kişiye özel olmayan diyetleri... * Kısa sürede hızlı kilo kaybı sağlayan ‘sihirli ve şok’ diyetleri... * Kişinin gereksinimine göre düzenlenmemiş, kontrol altında yapılamayan çok düşük kalorili diyetleri... * Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmayıp, özel ürünleri öneren diyetleri... * Tek tip besine dayalı diyetleri... * Zayıflattığı öne sürülen ve pek çok yan etkisi bulunan ilaçlarla beraber önerilen diyetleri... TAVSİYE 6- Kısırdöngüyü kırın * Kilo döngüsü vücut ağırlığının defalarca azalıp çoğalmasıdır. Kilo döngüsüne sebep olan diyetler ‘ahmak diyeti’ veya ‘şarlatan diyetler’ olarak da bilinir. Kilo döngüsü küçük dalgalanmalardan (her döngü 3-5 kg) büyük iniş çıkışlara (her döngü 25 kg ya da daha fazla) kadar değişir. Bazı araştırmalar kilo döngüsünü ciddi sağlık riskleriyle (hipertansiyon, kalp sorunları gibi) ilişkili buluyorlar. * Olası risklerden kaçınmak için uzmanların çoğu, şişman kişilerin yaşam boyu daha sağlıklı bir kiloyu elde edip koruması için sağlıklı beslenmesini ve düzenli fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.