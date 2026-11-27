Osimhen ve Galatasaray aynı fikirde: Kapılar kapalı mı? Servet ödenecek mi?
Son günlerde ortada Manchester United-Victor Osimhen iddiaları dolaşıyor. Ancak Avrupa basınına göre; en azından kış döneminde hiçbir tehlike bulunmuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son günlerde ortada Manchester United-Victor Osimhen iddiaları dolaşıyor. Ancak Avrupa basınına göre; en azından kış döneminde hiçbir tehlike bulunmuyor.
TEAMtalk'un haberine göre; Victor Osimhen, ocak ayında Manchester United'a transfer olmayı istemiyor. Nijeryalı süper yıldız, 2027 yazına kadar kesinlikle İstanbul'da kalacak. Yönetim de 27 yaşındaki santrforu kış döneminde satmayı düşünmüyor. Bütün teklifler reddedilecek.
Söz konusu haberde Osimhen'in kontratında herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmadığı da belirtildi. 1.86 boyundaki santrforun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor. Yani süre açısından Sarı-Kırmızılı ekibin eli son derece rahat. Ayrıca Osimhen her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu söylüyor.
Victor Osimhen'in 1 yıllık maaşı şu şekilde: 15 milyon euro garanti 1 milyon euro sadakat primi 5 milyon euro imaj hakkı
Bu paranın aynısını önermek isteyen bir İngiliz takımının çok daha fazlasını ödemesi gerekiyor. Çünkü Premier Lig'deki vergi oranları, Süper Lig'e oranla yüksek...
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