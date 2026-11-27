Kritik ziyaret sonrası olay itiraf geldi: Onca para akıttık ama yine de Türkiye kazandı
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'in Ankara ziyareti ve Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptının Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanması Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Ayfantis, katıldığı yayında Hafter'e yönelik harcamaların sonuç vermediğini belirterek Türkiye'nin kazandığını ve Atina'nın siyasi bedel ödediğini savundu.