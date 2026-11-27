Kathimerini, Politica, Action 24 ve Militaire gibi yayınlarda ise gelişmenin Doğu Libya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtığı ve Akdeniz ile Afrika'da Yunanistan'ın manevra alanını daralttığı değerlendirmeleri yer aldı. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'in Ankara'ya yaptığı ziyaret ve Türkiye ile Libya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanması, Yunan basınında büyük endişeye neden oldu.