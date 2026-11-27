İstanbul’daki operasyon Almanya’da gündem oldu! “Gözcü” avladı, Heise’nin feleği şaştı
Alman devlet kanalı ZDF'de yayımlanan "Mord ohne Grenzen" belgeselinde silahlı görüntülerle yer alan Daltonlar suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul'da düzenlenen şafak operasyonunda 9 zanlı yakalandı. İstihbarat ve organize suç ekiplerinin MOBESE taramaları ile yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemi "Gözcü" sayesinde şüphelilerin kimlik ve adreslerini kısa sürede tespit ettiği bildirildi. Operasyonun ardından yakalananları tanımadığını öne süren belgeselci Thomas Heise'nin iddiası, operasyonu belgesel görüntüleriyle haberleştiren ZDF'nin yayınıyla çelişti.