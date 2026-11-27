Otomobil devinden yeni kampanya: İndirimli satışlara başladı!
Türkiye'nin en çok satılan markası otomobil markası Fiat, Egea Cross ve Sedan versiyon otomobillerde indirimli satışlara başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en çok satılan markası otomobil markası Fiat, Egea Cross ve Sedan versiyon otomobillerde indirimli satışlara başladı.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan binlerce otomobil tutkunu önce fiyat-performans araştırması yapmayı tercih ediyor. Bu kapsamda; Fiat, Renault, Honda, Toyota ve Ford dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları inceliyor ve kendisine en çok hitap eden otomobili belirlemeye çalışıyor. Fiat otomotiv şirketinin 2026 Kasım ayı kampanyalarına bakıldığında ise, tüm Egea Cross ve Sedan versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum Fiat yaptı yapacağını dedirtebiliyor.
EGEA ARAÇLARDA İNDİRİM BAŞLADI Fiat otomotiv markasının 2026 Kasım ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel versiyon Egea Sedan otomobilde 50.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, Egea Sedan versiyon araçlardaki en düşük indirim. Öte yandan en yüksek indirim 100.000 TL ile Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel, Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel ve Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel versiyon araçlarda bulunuyor. Öte yandan Egea Cross versiyon tüm araçlarda 100.000 TL indirim var. Egea Cross ve Sedan versiyon araçlarda indirim olması, güncel fiyat listelerini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 26 Kasım 2026 tarihli Fiat Egea Sedan ve Cross araçların fiyat listeleri yer alıyor.
FIAT EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.499.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.449.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.950.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.850.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.599.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.519.900 TL. İndirim: 80.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 2.020.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.920.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.674.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.589.900 TL. İndirim: 85.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 2.090.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.990.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
FIAT EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.990.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.890.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 2.026.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.926.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 2.062.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.962.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 2.099.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.999.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
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