Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan binlerce otomobil tutkunu önce fiyat-performans araştırması yapmayı tercih ediyor. Bu kapsamda; Fiat, Renault, Honda, Toyota ve Ford dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları inceliyor ve kendisine en çok hitap eden otomobili belirlemeye çalışıyor. Fiat otomotiv şirketinin 2026 Kasım ayı kampanyalarına bakıldığında ise, tüm Egea Cross ve Sedan versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum Fiat yaptı yapacağını dedirtebiliyor.