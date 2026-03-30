Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı doktor yapılan yanlışları tek tek sıraladı.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Murat Kalender, bel ağrısının toplumda en sık görülen sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek, toplumun yüzde 80'ini etkileyen bir problem olduğunu söyledi.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Özel Sular Akademi Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Murat Kalender, bel ağrısının özellikle günlük hayat alışkanlıklarından kaynaklandığını ifade etti. Dr. Kalender, bel ağrıları ile ilgili yapılması gerekenleri anlattı.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Bel ağrısının toplumun yaklaşık yüzde 80'ini etkileyen çok yaygın bir sağlık sorunu olduğunu belirten Dr. Kalender, "Kadınlar, özellikle ev işlerinde daha fazla fiziksel yük altında kaldıkları için bu rahatsızlığa biraz daha yatkındır.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Bunun en önemli nedeni vücudun yanlış kullanılmasıdır.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Günümüzde eskisi kadar hareket etmiyoruz, spor yapmıyoruz ve kas dengemiz giderek bozuluyor" dedi.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Ev işleri sırasında en sık yapılan hatalardan birinin dizleri kullanmadan belden eğilerek çalışmak olduğunu kaydeden Kalender, "Bu hareketin sürekli tekrarlanması zamanla bel ağrısına yol açar.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Aynı şekilde fazla kilo ve ağır yük kaldırmak da önemli risk faktörleridir.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Özellikle yanlış pozisyonda yük kaldırmak bel sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkiler. Bel ağrısı bazı durumlarda bacaklara vurabilir. Eğer hastalık ilerlerse ayaklarda uyuşma ve güç kaybı görülebilir. Bu durum genellikle bel fıtığının bir göstergesidir.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Vakaların büyük bir kısmı ilaç ve fizik tedavi ile düzelir. Ancak bazı hastalarda ameliyat kaçınılmaz hale gelebilir.

Foto - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor

Bel ağrılarından korunmak için düzenli ve dengeli spor yapılması gerekir. Özellikle yürüyüş ve yüzme bu konuda oldukça faydalıdır. Bunun yanı sıra ideal kilonun korunması da büyük önem taşır. Düzenli egzersizle bel ağrılarının büyük bir kısmının önüne geçmek mümkündür" dedi.

