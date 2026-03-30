Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

Bazı kesimlerin "Kendi gemimizi neden satıyoruz?" eleştirilerine açıklık getirmek gerekir. Bizim önceliğimiz her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarıdır. Ancak ihracat demek, teknolojik seviyeyi artırmak ve ekonomik gelirle daha iyisini yapmak demektir. Gemi ihraç edebilen bir ülke olmak gurur kaynağıdır; bu, "Ben bunu yapabiliyorum ve daha iyisini de yapabilirim" demektir.