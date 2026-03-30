  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yarım Elma Derneği’nden Örnek Dayanışma: Ramazan’da Milyonluk Yardım, Yıl Boyu Süren Destek HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı İmir: Mescid-i Aksa ümmetin izzeti ve kırmızı çizgisidir Galatasaray'ın Bassey transferinde en büyük engel: Opsiyon! Jaime de Bourbon de Parme'den çok konuşulacak itiraf: Türkiye ilham oldu Çok konuşulacak açıklamalar geldi: Mauro Icardi'deki büyük tehlikeyi... İletişimde yeni dönem başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 5G’ye geçişini ilan edecek Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor Kanserojen etkisi... Zeytinyağına sakın bunu yapmayın: Faydası bir anda zehre dönüşüyor! O ilimizde ilaç yerine bunu içiyorlar: Yoğun ilgi Eğitim yolculuğunda mutlu son Okul yolunda traktör yerine servis sevinci
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor
Haber Merkezi

Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, TF-2000 ve milli denizaltılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1
#1
Foto - Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş Haber7 ekibine TF-2000 projesinden milli denizaltı projesine kadar birçok projede son durumu açıklarken, ihracata yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

Prof. Dr. Mustafa İlbaş şunları söyledi: ASFAT'ın 27 askeri fabrika ve 10 tersaneyi işletme kabiliyeti var. Ankara’daki 3. Hava Bakım Fabrikası gibi aviyonik ve radar sistemlerinde uzmanlaşmış tesislerimizden, gemi üretimine elverişli tersanelerimize kadar ülkemizin her bölgesinde varız. Kurumsallaşmasını tamamlamış, uluslararası başarılara imza atan bir şirket olarak yolumuza devam ediyoruz.

#3
Foto - Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

Savunma sanayinde platform geliştirmek kadar, bunları sürekli çalışır halde tutmak, yani sürdürülebilirlik çok önemli. Her gün yeni bir füze veya uçak yapabilirsiniz; ancak bunları askeri fabrikalarımız ve tersanelerimiz sayesinde her an göreve hazır tutuyoruz. ASFAT, bu devasa ekolojiyi teknolojik gelişmelere hızla adapte ederek yönetiyor.

#4
Foto - Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

2025 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından bize verilen en kıymetli projelerden biri TF-2000’dir. Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki bu devasa hava savunma harbi muhribinin yakında İstanbul Tersanesi’nde blok kızağa koyma törenini gerçekleştireceğiz. Proje takvime uygun, başarıyla ilerliyor. TF-2000, donanmamızın amiral gemisi ve koruyucusu olacak. Bu gemi aslında "Denizdeki Çelik Kubbe"dir. ASELSAN, ROKETSAN ve diğer vakıf şirketlerimizin yerli sistemleriyle donatılacak olan TF-2000, balistik füzeler dahil her türlü hava tehdidini önleme kabiliyetine sahip olacak. Klasik bir fırkateynin ötesinde, Türk Deniz Kuvvetleri’ne dünya çapında bir caydırıcılık kazandıracak.

#5
Foto - Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

Bir diğer dev projemiz MİLDEN, yani Milli Denizaltı. Havadan bağımsız tahrik sistemine (hidrojen/hibrit) sahip olacak bu ileri teknoloji platformun Faz-1 süreci başladı. Gölcük Tersanemizde inşa edilecek bu proje için gece gündüz çalışıyoruz. 2032 hedeflenen bu proje ile su altındaki hakimiyetimizi perçinleyeceğiz.

#6
Foto - Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

Bazı kesimlerin "Kendi gemimizi neden satıyoruz?" eleştirilerine açıklık getirmek gerekir. Bizim önceliğimiz her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarıdır. Ancak ihracat demek, teknolojik seviyeyi artırmak ve ekonomik gelirle daha iyisini yapmak demektir. Gemi ihraç edebilen bir ülke olmak gurur kaynağıdır; bu, "Ben bunu yapabiliyorum ve daha iyisini de yapabilirim" demektir.

#7
Foto - Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

Pakistan’a teslim ettiğimiz Hayber korveti şu an o bölgede müthiş bir caydırıcılık sağlıyor. Dört gemilik projenin ikisini Türkiye’de yaptık, ikisini Pakistan’da biz yapıyoruz. Romanya ihracatımız ise Açık Deniz Karakol Gemisi kabiliyetimizi taçlandırdı. Biz sadece satıcı değiliz; bakım, onarım ve teknik destekle tam bir "çözüm ortağı" olarak güven veriyoruz.

#8
Foto - Korktukları başına geldi: Türkiye'nin mavi azraili TF-2000 geliyor

2025 yılında Askeri Deniz Platformları kategorisinde ihracat şampiyonu olduk. 2026 yılını "Satış ve Pazarlama Yılı" ilan ettik. Şili’den Ürdün’e kadar yaklaşık 30 ülke ile temas halindeyiz. "Kazan-kazan" prensibiyle sadece ürün değil, altyapı ve teknoloji transferi de sunuyoruz. Sadece denizde değiliz. Kara tarafında 40 km menzilli 8x8 Panter obüslerimizi envantere sunduk. İnsansız mayın temizleme aracımız MEMATT, şu an 9 ülkede (Karabağ’dan Afrika’ya) hayat kurtarıyor. Hava tarafında ise Kayseri’de Airbus ile yürüttüğümüz A400M bakım onarım merkezi projemizle bölgenin üssü haline geliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu her alanda "her zaman, her yerde" olmaya devam edeceğiz. KAYNAK: HABER7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23