Kanserojen etkisi... Zeytinyağına sakın bunu yapmayın: Faydası bir anda zehre dönüşüyor!
Sofralarımızın baştacı olan zeytinyağı için bu hataları yapmamanız acilen gerekli...
Mutfaklarımızın "sıvı altını" olarak bilinen zeytinyağı, bin derde deva. Fakat zeytinyağı yanlış kullanımda şifa kaynağı olmaktan çıkıp sağlığınızı tehdit eden bir unsura dönüşebilir. Uzmanlar uyarıyor: Eğer zeytinyağını bu şekilde kullanıyorsanız, vücudunuza şifa değil, serbest radikal yüklüyorsunuz! Zeytinyağını doğru tüketmenin sırları haberimizde…
Akdeniz diyetinin kalbi, sofraların baş tacı zeytinyağı... Binbir derde deva olduğunu bilsek de mutfaktaki en masum görünen alışkanlıklarımız bu mucizevi sıvıyı toksik bir maddeye dönüştürebiliyor. İşte zeytinyağının faydasını "zehre" dönüştüren o kritik hatalar...
1. DUMANLANMA NOKTASINI ZORLAMAYIN: KANSEROJEN RİSK! Zeytinyağının dumanlanma noktası (yaklaşık 190°C-210°C), diğer bitkisel yağlara göre daha düşüktür. Eğer zeytinyağını ocakta dumanlar çıkana kadar kızdırırsanız, içindeki faydalı polifenoller parçalanır ve ortaya akrolein gibi kanserojen maddeler çıkar. Altın Kural: Zeytinyağını asla "yakmayın". Hafif ısınması yeterlidir.
2. ŞEFFAF ŞİŞE VE IŞIK TUZAĞI Meğer zeytinyağının en büyük düşmanı ışıkmış! Şeffaf cam şişelerde veya güneş alan bir tezgâhta saklanan zeytinyağı hızla okside olur. Oksidasyon demek, yağın içindeki vitaminlerin ölmesi ve yağın acılaşarak vücutta iltihaplanmaya (enflamasyona) neden olması demektir. Ne Yapmalı? Zeytinyağınızı mutlaka koyu renkli cam şişelerde veya teneke kutularda, karanlık bir dolapta saklayın.
3. PLASTİK KAPLARLA GELEN GİZLİ TEHLİKE Zeytinyağı, yapısı gereği çözücü bir özelliğe sahiptir. Eğer zeytinyağını uzun süre plastik kaplarda bekletirseniz, plastiğin içindeki BPA ve fitalat gibi zararlı kimyasallar yağa geçer. Bu da hormon bozukluklarından karaciğer yağlanmasına kadar pek çok sorunu tetikler.
4. PİŞİRME SIRASI HATASI: ŞİFAYI ÖLDÜRMEYİN Zeytinyağının içindeki mucizevi bileşenlerden tam faydalanmak istiyorsanız, onu yemekle birlikte saatlerce kaynatmayın.
Püf Noktası: Yemeğinizi çok az su veya başka bir yağla pişirip, zeytinyağını ocaktan indirmeye yakın veya yemek piştikten sonra üzerine "çiğden" gezdirmek, zeytinyağının tüm tıbbi özelliklerini korumasını sağlar.
5. SICAKLIĞIN YANINDA SAKLAMAK Fırının hemen yanındaki çekmece veya ocağın üstündeki raf zeytinyağı için en kötü yerdir. Sürekli ısı değişimine maruz kalan yağın moleküler yapısı bozulur. "Zehre dönüşme" süreci burada başlar; yağın tadı bozulmasa bile besin değeri sıfıra iner.
ZEYTİNYAĞI ALIRKEN DİKKAT! Zeytinyağı alırken mutlaka "Soğuk Sıkım" (Cold Press) ve "Düşük Asitli" olanları tercih edin.
Sağlığınızı korumak için mutfaktaki bu küçük ama hayati değişiklikleri bugünden itibaren uygulamaya başlayın!
