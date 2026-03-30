Kanserojen etkisi... Zeytinyağına sakın bunu yapmayın: Faydası bir anda zehre dönüşüyor!

2. ŞEFFAF ŞİŞE VE IŞIK TUZAĞI Meğer zeytinyağının en büyük düşmanı ışıkmış! Şeffaf cam şişelerde veya güneş alan bir tezgâhta saklanan zeytinyağı hızla okside olur. Oksidasyon demek, yağın içindeki vitaminlerin ölmesi ve yağın acılaşarak vücutta iltihaplanmaya (enflamasyona) neden olması demektir. Ne Yapmalı? Zeytinyağınızı mutlaka koyu renkli cam şişelerde veya teneke kutularda, karanlık bir dolapta saklayın.