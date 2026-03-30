Çok konuşulacak açıklamalar geldi: Mauro Icardi'deki büyük tehlikeyi...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Necati Ateş, "Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından 6 puan çıkarır ve şampiyon olur. Galatasaray geçmişte de bunları yaptı. Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa her takımı yener. Liverpool'u iki kez yendi, Atletico Madrid'e kök söktürdü, Juventus'u iç sahada bozguna uğrattı. Trabzonspor veya Göztepe maçlarının birini kazanması dahi yetebilir. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlayacağını düşünüyorum ama futbol bu kadar basit değil. Bütün bunlar, bu söylediklerimiz uygulanırsa olur" ifadelerini kullandı.