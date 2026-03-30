Çok konuşulacak açıklamalar geldi: Mauro Icardi'deki büyük tehlikeyi...
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Necati Ateş, Mauro Icardi konusunda Okan Buruk'u uyardı.
Osimhen'in yokluğunda Galatasaray teknik ekibinin Mauro Icardi'yle ilgili alacağı karar merak konusu. Trabzonspor derbisinde Arjantinli yıldızın sahaya ilk 11'de sürülmesi beklenirken konuyla ilgili Necati Ateş'ten flaş açıklamalar geldi.
Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz'ın forvette görevlendirilmesi Okan Buruk'un önündeki opsiyonlaran biri olarak yer alırken, Necati Ateş bu tercihin yanlış olacağı görüşünde. Sözcü'ye konuşan sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, Okan Buruk'un Barış Alper'i forvette oynatması halinde Icardi'yi kaybedeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Elinde Icardi gibi bir golcü varken Barış Alper'i forvette oynatırsan sezonun kalan kısmı için Icardi'yi kaybedersin. Sonra Icardi'den bir şey beklemen zor ama tabi onun da özveride bulunması şart. Takıma liderlik yapmak orunda. 'Geçmişte oynadım, şimdi az oynuyorum' gibi sözleri geride bırakması lazım. Icardi'nin sorunu mental, fiziksel değil çünkü Süper Lig'de o eksikliği iyi kapatıyor. Yeter ki oynamak istesin. Sadece bu yeteneğiyle 20 gol atar. Tekrar eski günlere dönmesi adına Osimhen'in yokluğu fırsat."
Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Necati Ateş, "Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından 6 puan çıkarır ve şampiyon olur. Galatasaray geçmişte de bunları yaptı. Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa her takımı yener. Liverpool'u iki kez yendi, Atletico Madrid'e kök söktürdü, Juventus'u iç sahada bozguna uğrattı. Trabzonspor veya Göztepe maçlarının birini kazanması dahi yetebilir. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlayacağını düşünüyorum ama futbol bu kadar basit değil. Bütün bunlar, bu söylediklerimiz uygulanırsa olur" ifadelerini kullandı.
