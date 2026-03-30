Çok konuşulacak açıklamalar geldi: Mauro Icardi'deki büyük tehlikeyi...
Çok konuşulacak açıklamalar geldi: Mauro Icardi'deki büyük tehlikeyi...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Necati Ateş, Mauro Icardi konusunda Okan Buruk'u uyardı.

Osimhen'in yokluğunda Galatasaray teknik ekibinin Mauro Icardi'yle ilgili alacağı karar merak konusu. Trabzonspor derbisinde Arjantinli yıldızın sahaya ilk 11'de sürülmesi beklenirken konuyla ilgili Necati Ateş'ten flaş açıklamalar geldi.

Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz'ın forvette görevlendirilmesi Okan Buruk'un önündeki opsiyonlaran biri olarak yer alırken, Necati Ateş bu tercihin yanlış olacağı görüşünde. Sözcü'ye konuşan sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, Okan Buruk'un Barış Alper'i forvette oynatması halinde Icardi'yi kaybedeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Elinde Icardi gibi bir golcü varken Barış Alper'i forvette oynatırsan sezonun kalan kısmı için Icardi'yi kaybedersin. Sonra Icardi'den bir şey beklemen zor ama tabi onun da özveride bulunması şart. Takıma liderlik yapmak orunda. 'Geçmişte oynadım, şimdi az oynuyorum' gibi sözleri geride bırakması lazım. Icardi'nin sorunu mental, fiziksel değil çünkü Süper Lig'de o eksikliği iyi kapatıyor. Yeter ki oynamak istesin. Sadece bu yeteneğiyle 20 gol atar. Tekrar eski günlere dönmesi adına Osimhen'in yokluğu fırsat."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Necati Ateş, "Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından 6 puan çıkarır ve şampiyon olur. Galatasaray geçmişte de bunları yaptı. Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa her takımı yener. Liverpool'u iki kez yendi, Atletico Madrid'e kök söktürdü, Juventus'u iç sahada bozguna uğrattı. Trabzonspor veya Göztepe maçlarının birini kazanması dahi yetebilir. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlayacağını düşünüyorum ama futbol bu kadar basit değil. Bütün bunlar, bu söylediklerimiz uygulanırsa olur" ifadelerini kullandı.

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Gündem

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!
Gündem

‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!

CHP’nin 21 yaşındaki işçisiyle otel odasında basılan fuhuşçu başkanla ilgili atacağı adımı CHP yandaşlığı nedeniyle ‘CHP’nin sesi’ olarak an..
Laikçi koro yine çıldırdı! Kadıköy Camii’ne bakın nasıl karşı çıktılar
Sosyal Medya

Laikçi koro yine çıldırdı! Kadıköy Camii’ne bakın nasıl karşı çıktılar

Kadıköy Rıhtım'da yükselmesi planlanan cami projesi, ilçedeki malum çevreleri yine ayağa kaldırdı. Milletin değerlerine her fırsatta sırt çe..
Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Gündem

Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!
Gündem

Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınırken 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalı..
Ali Şükrü Bey’i Atatürk mü öldürttü? 103 yıllık sır perdesi aralanıyor
Gündem

Ali Şükrü Bey’i Atatürk mü öldürttü? 103 yıllık sır perdesi aralanıyor

Yakın tarihimizin en karanlık sayfalarından biri olan Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey cinayeti, aradan geçen 103 yıla rağmen gizemini ve ..
