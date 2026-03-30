HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı İmir: Mescid-i Aksa ümmetin izzeti ve kırmızı çizgisidir

Garantör ülkelere ve uluslararası aktörlere de çağrıda bulunan İmir, “Garantör ülkeler ve uluslararası aktörler bu gerçeği kabul edip işgal rejimini zorlayacak somut adımlar atmalıdır. Ateşkesi ihlal eden bellidir, katliamın sorumluları bellidir. Bedel ödemesi gerekenler de onlardır. Adalet, ancak işgalciye karşı güç kullanılarak ve mazlumun direnişi desteklenerek tesis edilir. Bunun dışındaki her söylem, açık bir aldatmacadan ibarettir.” ifadelerini kullandı. “Lübnan’ı Gazze’ye dönüştürme çabası var” Lübnan’daki gelişmelere de değinen İmir, “Lübnan’a yönelik siyonist işgal girişimleri, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülmektedir. Kara işgali hamlelerine rağmen Hizbullah’ın ortaya koyduğu direniş, bu saldırgan projenin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Zira siyonistlerin saldırganlığı bugün başlamış değildir; Lübnan’ın güneyini işgal etme planı, Gazze savaşı öncesinde de yürürlükte olan stratejik bir hedeftir.” dedi.