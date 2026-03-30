HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı İmir: Mescid-i Aksa ümmetin izzeti ve kırmızı çizgisidir

Ateşkes sürecine rağmen saldırıların sürdüğünü belirten İmir, şunları söyledi: “Nitekim sözde ateşkes sürecinde Lübnan tarafından tek bir füze dahi atılmamışken siyonist güçler her gün yeni saldırılar düzenlemiş ve yaklaşık 500 sivili katletmiştir. Bu tablo, saldırgan tarafın kim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Buna rağmen bugün ‘silahsızlanma’ dayatmasının gündeme getirilmesi, işgali meşrulaştırma çabasından başka bir şey değildir.” Siyonist rejimin Lübnan’ı Gazze’ye dönüştürme çabası içinde olduğunu ifade eden İmir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dayatma, Lübnan’ı Gazze’ye dönüştürmeyi amaçlayan siyonist stratejiye ve onun finansörü olan ABD’ye hizmet etmektedir. Lübnan ordusu ve siyasi irade bu tuzağa düşmemeli; işgal planlarına dolaylı destek vermekten kaçınmalıdır. Lübnan devletinin temel görevi, halkın güvenliğini sağlamak ve ülkenin egemenliğini korumak olmalıdır. Bu da ancak işgale karşı direnişi desteklemek ve ulusal bir duruş sergilemekle mümkündür.” “Bölge ülkeleri ortak hareket etmeli”