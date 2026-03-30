Jaime de Bourbon de Parme'den çok konuşulacak itiraf: Türkiye ilham oldu

Türkiye'nin sıfır atık yaklaşımından övgüyle bahseden De Bourbon de Parme, "Türkiye sıfır atıkta muhteşem. Bunu (COP31'de) uluslararası ajandaya koyması bu yüzden harika." değerlendirmesinde bulundu. De Bourbon de Parme, Türkiye'de kişi başına düşen kentsel atık miktarının OECD ortalamasının oldukça altında olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda yıldan yıla ilerleme katettiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Birçok ülke ilham almak için Türkiye'ye bakabilir. Bunu siyasi düzeyde, hükümet düzeyinde ve aynı zamanda kültürel olarak hane düzeyinde nasıl yaptığınıza, nasıl çözümler bulduğunuza bakabilir." De Bourbon de Parme, Türkiye'nin sıfır atık yaklaşımının sadece ulusal düzeyde değil, küresel olarak da bir farkındalık yarattığını vurguladı. Türkiye'de yapılacak COP31'e katılmayı iple çektiğini belirten De Bourbon de Parme, "Türkiye'ye yatırım yapmada fırsatlar ve Türkiye'den öğreneceğimiz dersler olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. De Bourbon de Parme, OECD olarak Türkiye'yi bu yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.