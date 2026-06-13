Ortalık işte şimdi karışacak! Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak hamle geliyor
CHP’de tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekillikleri resmen düşürüldü. TBMM'nin resmi internet sitesinde de tescillenen bu gelişmenin ardından, boşalan koltuklar için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cepheleri arasında "atama" ve "kapalı grup seçimi" üzerinden büyük bir strateji savaşı başladı.