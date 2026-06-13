Ortalık işte şimdi karışacak! Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak hamle geliyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu ve ekibinin atama hamlesine karşılık, Özgür Özel cephesinin de Meclis’teki ağırlığını korumak adına tüzük ve yönetmelik duvarını öne süreceği ifade ediliyor. Özgür Özel’in, Meclis grubunu acil olarak kapalı toplantıya çağırarak Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın yerine doğrudan "Grup Başkanvekilliği seçimi" yaptırabileceği belirtiliyor. CHP'nin grup içyönetmeliği kurallarına göre; Grup Başkanvekilliğinde herhangi bir nedenle boşalma yaşanması durumunda, basına kapalı gerçekleştirilen Grup Genel Kurulu toplantısında demokratik seçim yapılması zorunluluğu bulunuyor.