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Ekonomi
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Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

2023-11-22 13:30:11
Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Tüpraş AR-GE'si Fuel-Up biyoyakıt projesi Avrupa Komisyonu tarafından 1 milyon avro fona hak kazanırken, şirket "Ufuk Avrupa sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji çağrıları" kapsamında 118 proje ve 1972 kurum arasında fon alan 2 Türk kuruluşundan biri oldu.

#1
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, "2050 yılı Stratejik Dönüşüm Planı" doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilir iş modelleri ve yenilikçi projeleriyle başarılarını tescillemeye devam ediyor.

#2
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Fuel-Up projesiyle yenilenebilir hammadde alternatifi olarak yüzde 100 biyojenik (fosil olmayan) ormancılık kalıntılarından elde edilen piroliz (termal kırılma) yağlarının kullanılması planlanırken, çevreci havacılık ve denizcilik yakıtları üretiminin demo ölçekte ilk defa gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

#3
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

4 yıl sürecek projenin toplam bütçesi 9 milyon avro olarak belirlendi. Tüpraş çalışmaları için kullanılacak 1,5 milyon avronun yüzde 70'i Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecek.

#4
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Türkiye'de önemli bir sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üreticisi olma amacı doğrultusunda 2022'nin ikinci yarısında UOP Ecofining teknolojisinin kullanımı için Honeywell ile lisans anlaşması imzalayan Tüpraş, yatırımları ile 2030'da 400 bin ton biyoyakıt hammaddesi işlemeyi, 2035 sonrası dönemde ise SAF üretim kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefliyor.

#5
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Türkiye'nin en büyük SAF tedarikçisi olma hedefiyle alternatif hammaddelere dayalı, gelişmekte olan teknolojilere yönelik AR-GE çalışmaları da yürütülüyor.

#6
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Projeyle Türkiye'nin erişilebilir fakat değerli ürünlere dönüşümü henüz çok yaygın olmayan biyokütle kaynaklarından ormancılık ve tarım atıkları kullanılarak düşük emisyonlu ve yüksek katma değerli yakıtların üretimi araştırılacak.

#7
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Yenilikçi proseslerle yüksek verimlilik ve düşük maliyete odaklanan çalışmalar yürütmeyi önceliklendiren şirket, uzun vadede bitkisel ve hayvansal atık yağlara olan bağımlılığın azaltılması konusunda önemli sorumluluklar üstlenecek.

#8
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Fuel-Up projesinde Tüpraş, biyopolimer içerikli odunsu kaynaklardan elde edilecek yağların özelliklerinin iyileştirilmesi ve yakıta dönüştürülmesi için gerekli süreç yol haritasını ve şartları belirleyecek.

#9
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Geliştirilecek çözümlerle çevresel regülasyonlara uygun, karbon ayak izi düşük yakıtların yaygınlaştırılması için rafinerilerin adaptasyonu sağlanacak.

#10
Foto - Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba

Ormancılık ve tarım faaliyetlerinin kalıntılarından elde edilen yağlarda bulunan yüksek oksijen içeriği ve aşındırıcı etkiler, rafinerilerdeki mevcut yöntemlerle doğrudan işlemeyi elverişsiz kılıyor. Mevcut proseslerle ürünün işlenmesi sonucunda yakıt kalitesinde olumsuz sonuçlar meydana gelebiliyor. Fuel-Up projesinin ortakları ile yürütülecek katalizör geliştirme faaliyetlerinin Tüpraş'ın rafinaj tecrübesiyle birleşimi ise söz konusu kısıtları ortadan kaldıracak bir çözüm olarak öne çıkıyor. Tüpraş, bu sayede "2050 Stratejik Dönüşüm Planı" hedefleri ile paralel olarak AR-GE çalışmalarında da alternatif biyo hammaddelerin sürdürülebilir yakıtlara dönüşümünde önemli bir rol oynamayı planlıyor. Projede odun bazlı yağların biyoyakıtlara dönüştürülmesi için geliştirilecek yöntemin ticarileşme öncesi seviyede geçerliliği test edilerek sürdürülebilir havacılık yakıtı, denizcilik dizeli ve nafta üretimi gerçekleştirilecek. Süreçte, üretilen yakıtların kalite değerlendirmesi yapılarak yeni üretim yönteminin standardizasyonunun da önü açılmış olacak.

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