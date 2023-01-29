Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

KIŞIN EN SOĞUK GECESİNDE KUTLANIYOR Etkinliğin farklı bir güzelliği olduğunu anlatan Keski, "Eşim çok merak ediyordu, onun ısrarıyla geldik ve çok eğlenceli bulduk. Soğuk havaya rağmen çok sayıda insan geldi. Yüzümüze de makyaj yaptırdık. Ortam çok güzel." ifadelerini kullandı. Ankara'dan gelen Neslihan Gölgedar, Bocuk Gecesi'nin ritüellerini yerine getirerek yüzene makyaj yaptığını ve köy sakinlerini korkuttuğunu dile getirdi. Grup olarak İstanbul'dan geldiklerini belirten Neşe Kumkale, etkinliğin her yönüyle ilgi çekici olduğunu kaydetti.