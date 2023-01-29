  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

2023-01-29 09:25:40
Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

#1
Foto - Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden ilçelerden yüzlerce kişi akşam saatlerinde Çamlıca köyüne geldi.

#2
Foto - Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

Köy meydanında etkinlik için düzenlenen alanda katılımcılar yüzlerine korku ve dehşet uyandıracak makyaj yaptırdı.

#3
Foto - Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

Beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, sokaklara çıktı. Köyde dolaşan gençler pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Ev sahipleri de gençlere kabak tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Etkinlikte sahne gösterileri, söyleşi ve konserler de gerçekleştirildi.

#4
Foto - Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

Bocuk Gecesi'ne katılanlardan Murat Akgül, Balkan geleneğinin yaşattıklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, "Bu gece Çamlıca köyündeyiz. Bu eğlenceye ortak olmaya geldik. Muhteşem bir gece." dedi. Samsun'dan gelen Yasir Keski, Bocuk Gecesi'ne ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini dile getirdi.

#5
Foto - Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

KIŞIN EN SOĞUK GECESİNDE KUTLANIYOR Etkinliğin farklı bir güzelliği olduğunu anlatan Keski, "Eşim çok merak ediyordu, onun ısrarıyla geldik ve çok eğlenceli bulduk. Soğuk havaya rağmen çok sayıda insan geldi. Yüzümüze de makyaj yaptırdık. Ortam çok güzel." ifadelerini kullandı. Ankara'dan gelen Neslihan Gölgedar, Bocuk Gecesi'nin ritüellerini yerine getirerek yüzene makyaj yaptığını ve köy sakinlerini korkuttuğunu dile getirdi. Grup olarak İstanbul'dan geldiklerini belirten Neşe Kumkale, etkinliğin her yönüyle ilgi çekici olduğunu kaydetti.

#6
Foto - Ortaçağ'dan kalma bir gelenek ama... Edirne'de her yıl kutlanıyor İşte Bocuk Gecesi

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor. "Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Dolar, altın, gümüş fiyatları takip edilirken uzman isimden olay tahmin! 35 lira birden yükselecek
Ekonomi

Dolar, altın, gümüş fiyatları takip edilirken uzman isimden olay tahmin! 35 lira birden yükselecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının ilk olarak 1200 liraya daha sonra ise 1250 liraya doğru ilerleyeceğini..
O afiş CHP Genel Merkezine asıldı! İsmail Saymaz bile çıldırdı
Gündem

O afiş CHP Genel Merkezine asıldı! İsmail Saymaz bile çıldırdı

CHP'nin 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'ye karşı sandığa gömüldüğü slogana sahip çıkmasına tepkiler büyüyor. CHP genel merkezine asılan 'Yet..
Cihat Yaycı tek tek açıkladı... İsrail'in KKTC hamlesindeki 3 tehlike!
Gündem

Cihat Yaycı tek tek açıkladı... İsrail'in KKTC hamlesindeki 3 tehlike!

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Gücü’ne verilmesinin ardından bölgede İsrail'in toprak aldığı iddialarına sert çıkan Müs..
Çete lideri 22 yaşında çıktı! Milyon dolarlık dev vurgun! Yok böyle bir lüks
Gündem

Çete lideri 22 yaşında çıktı! Milyon dolarlık dev vurgun! Yok böyle bir lüks

Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak gönderen hacker çetesi üyeleri, linklere tık..
Ne ekersen onu biçersin! Diyarbakır annelerine gitmeyen Ekrem'e kepenkli cevap
Gündem

Ne ekersen onu biçersin! Diyarbakır annelerine gitmeyen Ekrem'e kepenkli cevap

İstanbullular hizmet bekliyor, Ekrem İmamoğlu geziyor. İki defa Diyarbakır'a gidip; görmezden geldiği Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen ..
'Yerli Haaland' gollerine devam ediyor! Volkan Demirel'in prensi Trabzonspor'u da boş geçmedi
Spor

'Yerli Haaland' gollerine devam ediyor! Volkan Demirel'in prensi Trabzonspor'u da boş geçmedi

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da Bertuğ Yıldırım fırtınası yaşanıyor. Demirel'in 'yerli Haaland' olarak nitelendirdiği 21 yaşında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23