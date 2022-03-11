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“Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel için yas günü! Ali Erbaş'tan müthiş hamle

2022-03-11 16:44:39
“Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel için yas günü! Ali Erbaş'tan müthiş hamle

Afyonkarahisar'da 4-6 Yaş Kur'an kursunun açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin ve çocukların camilere yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz" dedi. Erbaş'ın yaptığı açılış sonrası Kur'an Kursu için "Ortaçağ zihniyeti" ifadesini kullanan CHP'li hadsiz Özgür Özel'in yas ilan etmesi bekleniyor.

#1
Foto - Afyonkarahisar'da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş programı kapsamında ilk olarak Takva 4-6 Yaş Kur'an kursunun açılışına katıldı. Daha sonra geçtiğimiz aylarda ibadete açılan Hacı Mehmet Sayın Cami'ne gelen Erbaş, buradaki Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar'da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş programı kapsamında ilk olarak Takva 4-6 Yaş Kur'an kursunun açılışına katıldı. Daha sonra geçtiğimiz aylarda ibadete açılan Hacı Mehmet Sayın Cami'ne gelen Erbaş, buradaki Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

#2
Foto - Çocuklarla sohbet eden Erbaş, hediyeler verdi. Kur'an Kursu'nun en küçük öğrencisi Muhammed Mustafa Kanat ile de sohbet eden Erbaş, 4 yaşındaki Muhammed Mustafa ile fotoğraf çektirdi.

Çocuklarla sohbet eden Erbaş, hediyeler verdi. Kur'an Kursu'nun en küçük öğrencisi Muhammed Mustafa Kanat ile de sohbet eden Erbaş, 4 yaşındaki Muhammed Mustafa ile fotoğraf çektirdi.

#3
Foto - Daha sonra Camiye geçen Erbaş burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin dinlenmesinin ardından minbere çıkarak Cuma Hutbesini okudu.

Daha sonra Camiye geçen Erbaş burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin dinlenmesinin ardından minbere çıkarak Cuma Hutbesini okudu.

#4
Foto - Hutbe sonrası bir de konuşma yapan Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı:

Hutbe sonrası bir de konuşma yapan Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı: "Afyonumuzun, şehitler ve gaziler diyarı bu şehrimizin yeni bir camisini açmak için burada, bu camide, Cuma namazında buluşmuş durumdayız. Hacı Mehmet Sayın Camii hayırlı olsun bütün gençlerimiz için, çocuklarımız için bir sufle olsun. Bu cami bir mektep olsun. İnşallah hocalarımız mihrabında, minberinde yapmış oldukları derslerle, hitabetleriyle camilerimizi sadece namaz kılınan bir yer değil, aynı zamanda dinimizin öğrenildi, İslam'ın ilkelerinin, Kur'an-ı Kerimin emirlerinin, yasaklarının, ahlaki prensiplerinin öğrenildiği yerler olarak değerlendirmeye gayret edeceğiz. İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz.

#5
Foto - Afyonumuzun, şehitler ve gaziler diyarı bu şehrimizin yeni bir camisini açmak için burada, bu camide, Cuma namazında buluşmuş durumdayız. Hacı Mehmet Sayın Camii hayırlı olsun bütün gençlerimiz için, çocuklarımız için bir sufle olsun. Bu cami bir mektep olsun. İnşallah hocalarımız mihrabında, minberinde yapmış oldukları derslerle, hitabetleriyle camilerimizi sadece namaz kılınan bir yer değil, aynı zamanda dinimizin öğrenildi, İslam'ın ilkelerinin, Kur'an-ı Kerimin emirlerinin, yasaklarının, ahlaki prensiplerinin öğrenildiği yerler olarak değerlendirmeye gayret edeceğiz. İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz. Gençlerimizi yönlendirelim, çocuklarımızı yönlendirelim, camilerimizi şenlendirelim. Rabbim hayırlı eylesin, emeği geçen herkesten razı olsun

Afyonumuzun, şehitler ve gaziler diyarı bu şehrimizin yeni bir camisini açmak için burada, bu camide, Cuma namazında buluşmuş durumdayız. Hacı Mehmet Sayın Camii hayırlı olsun bütün gençlerimiz için, çocuklarımız için bir sufle olsun. Bu cami bir mektep olsun. İnşallah hocalarımız mihrabında, minberinde yapmış oldukları derslerle, hitabetleriyle camilerimizi sadece namaz kılınan bir yer değil, aynı zamanda dinimizin öğrenildi, İslam'ın ilkelerinin, Kur'an-ı Kerimin emirlerinin, yasaklarının, ahlaki prensiplerinin öğrenildiği yerler olarak değerlendirmeye gayret edeceğiz. İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz. Gençlerimizi yönlendirelim, çocuklarımızı yönlendirelim, camilerimizi şenlendirelim. Rabbim hayırlı eylesin, emeği geçen herkesten razı olsun"

#6
Foto - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti

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