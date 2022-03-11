“Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel için yas günü! Ali Erbaş'tan müthiş hamle

Hutbe sonrası bir de konuşma yapan Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı: "Afyonumuzun, şehitler ve gaziler diyarı bu şehrimizin yeni bir camisini açmak için burada, bu camide, Cuma namazında buluşmuş durumdayız. Hacı Mehmet Sayın Camii hayırlı olsun bütün gençlerimiz için, çocuklarımız için bir sufle olsun. Bu cami bir mektep olsun. İnşallah hocalarımız mihrabında, minberinde yapmış oldukları derslerle, hitabetleriyle camilerimizi sadece namaz kılınan bir yer değil, aynı zamanda dinimizin öğrenildi, İslam'ın ilkelerinin, Kur'an-ı Kerimin emirlerinin, yasaklarının, ahlaki prensiplerinin öğrenildiği yerler olarak değerlendirmeye gayret edeceğiz. İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz.