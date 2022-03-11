2022-03-11 16:44:39 “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel için yas günü! Ali Erbaş'tan müthiş hamle
Afyonkarahisar'da 4-6 Yaş Kur'an kursunun açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin ve çocukların camilere yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz" dedi. Erbaş'ın yaptığı açılış sonrası Kur'an Kursu için "Ortaçağ zihniyeti" ifadesini kullanan CHP'li hadsiz Özgür Özel'in yas ilan etmesi bekleniyor.