İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

Integmar Marine’in sahibi Hamza Çakmak ise Consilium ile yıllardır süregelen yakın iş birliklerinin bu birleşmeyi “doğal bir adım” haline getirdiğini ifade etti. Türkiye’nin özellikle alternatif yakıtlar ve yeni teknolojilere yönelik yatırımlarla önemli bir denizcilik merkezi olduğunu belirten Çakmak, ekiplerin uyum içinde çalışmaya devam ederek müşterilere güvenilir hizmet sunacaklarını kaydetti.