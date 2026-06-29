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İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

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İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

İsveç merkezli, küresel safety oyuncusu Consilium Safety Group, Türkiye'den bir şirketi daha satın alarak sektörde güç kazandı. İşte detaylar...

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Foto - İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

Haber Denizde'de yer alan habere göre, İsveç merkezli, küresel safety oyuncusu Consilium Safety Group, Türkiye’deki satın almalarına devam ediyor. Temmuz 2025’de Ares Marine’i bünyesine katan şirket, şimdi de Integmar Marine’i satın aldığını duyurdu.

#2
Foto - İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

Dünya çapında; yangın, alev ve gaz emniyeti çözümleri hizmeti veren Consilium Safety Group’tan yapılan açıklamada, bu stratejik hamlenin Türkiye pazarındaki satış sonrası hizmetleri ve teknik kapasiteyi önemli ölçüde güçlendireceği belirtildi.

#3
Foto - İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren Integmar Marine, uzun yıllardır Consilium Safety Group’un sistemlerinin kurulumu, bakımı ve teknik desteği konusunda uzmanlaşmış bir servis sağlayıcı olarak biliniyor. Satın alma ile birlikte Consilium, Türkiye’deki yerel varlığını genişleterek gemi sahipleri ve işletmecilerine daha yakın bir noktada, dünya standartlarında yaşam döngüsü desteği sunmayı hedefliyor.

#4
Foto - İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

Consilium Safety Group Başkanı ve CEO’su Philip Isell Lind af Hageby, köklü iş ortaklıklarının müşterilerin güvenlik operasyonlarını optimize etme konusundaki ortak anlayışlarına dayandığını belirterek, bu satın almanın hızlı büyüyen denizcilik bölgelerinde genişleme stratejilerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

#5
Foto - İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

Integmar Marine’in sahibi Hamza Çakmak ise Consilium ile yıllardır süregelen yakın iş birliklerinin bu birleşmeyi “doğal bir adım” haline getirdiğini ifade etti. Türkiye’nin özellikle alternatif yakıtlar ve yeni teknolojilere yönelik yatırımlarla önemli bir denizcilik merkezi olduğunu belirten Çakmak, ekiplerin uyum içinde çalışmaya devam ederek müşterilere güvenilir hizmet sunacaklarını kaydetti.

#6
Foto - İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

Bu yeni yapılanmayla birlikte Consilium Safety Group Türkiye; yangın, gaz ve alev algılama teknolojileri, emisyon izleme sistemleri, seyir ekipmanları ve güvenlik yönetimi çözümleri alanındaki teknik bakım ve devreye alma hizmetlerini daha entegre bir yapıyla sürdürecek.

#7
Foto - İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar

Gelişme, Türk gemi inşa ve işletmecilik sektörüne daha bütünsel bir güvenlik hizmeti sunma vizyonunu pekiştiriyor.

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Yorumlar

Ali rıza

ALAN 5AHUDİ FİRMASIMI!!TABİİKİ!

vatandaş

40 yıldır cari açık var. nasıl kapanacak, tarım arazisi gayrimenkul şirket satışları ile cari açığa yama yapılıyor, sistem bu. büyüyen çocuk var ama eti kemiği kendine ait değil.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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