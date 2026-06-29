İskandinav ülkesi Türkiye'yi çok sevdi: Bir Türk devini daha sessiz sedasız satın aldılar
İsveç merkezli, küresel safety oyuncusu Consilium Safety Group, Türkiye'den bir şirketi daha satın alarak sektörde güç kazandı. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İsveç merkezli, küresel safety oyuncusu Consilium Safety Group, Türkiye'den bir şirketi daha satın alarak sektörde güç kazandı. İşte detaylar...
Haber Denizde'de yer alan habere göre, İsveç merkezli, küresel safety oyuncusu Consilium Safety Group, Türkiye’deki satın almalarına devam ediyor. Temmuz 2025’de Ares Marine’i bünyesine katan şirket, şimdi de Integmar Marine’i satın aldığını duyurdu.
Dünya çapında; yangın, alev ve gaz emniyeti çözümleri hizmeti veren Consilium Safety Group’tan yapılan açıklamada, bu stratejik hamlenin Türkiye pazarındaki satış sonrası hizmetleri ve teknik kapasiteyi önemli ölçüde güçlendireceği belirtildi.
İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren Integmar Marine, uzun yıllardır Consilium Safety Group’un sistemlerinin kurulumu, bakımı ve teknik desteği konusunda uzmanlaşmış bir servis sağlayıcı olarak biliniyor. Satın alma ile birlikte Consilium, Türkiye’deki yerel varlığını genişleterek gemi sahipleri ve işletmecilerine daha yakın bir noktada, dünya standartlarında yaşam döngüsü desteği sunmayı hedefliyor.
Consilium Safety Group Başkanı ve CEO’su Philip Isell Lind af Hageby, köklü iş ortaklıklarının müşterilerin güvenlik operasyonlarını optimize etme konusundaki ortak anlayışlarına dayandığını belirterek, bu satın almanın hızlı büyüyen denizcilik bölgelerinde genişleme stratejilerinin bir parçası olduğunu vurguladı.
Integmar Marine’in sahibi Hamza Çakmak ise Consilium ile yıllardır süregelen yakın iş birliklerinin bu birleşmeyi “doğal bir adım” haline getirdiğini ifade etti. Türkiye’nin özellikle alternatif yakıtlar ve yeni teknolojilere yönelik yatırımlarla önemli bir denizcilik merkezi olduğunu belirten Çakmak, ekiplerin uyum içinde çalışmaya devam ederek müşterilere güvenilir hizmet sunacaklarını kaydetti.
Bu yeni yapılanmayla birlikte Consilium Safety Group Türkiye; yangın, gaz ve alev algılama teknolojileri, emisyon izleme sistemleri, seyir ekipmanları ve güvenlik yönetimi çözümleri alanındaki teknik bakım ve devreye alma hizmetlerini daha entegre bir yapıyla sürdürecek.
Gelişme, Türk gemi inşa ve işletmecilik sektörüne daha bütünsel bir güvenlik hizmeti sunma vizyonunu pekiştiriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23