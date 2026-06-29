Çin aradığı madeni Türkiye'de buldu: Milyar dolara yakın hamle
Türk madenlerine en büyük talep Çin'den geldi. 801 milyon dolarlık ithalatla listenin zirvesine yerleşen Asya devi, ihracat verilerine damga vurdu. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk madenlerine en büyük talep Çin'den geldi. 801 milyon dolarlık ithalatla listenin zirvesine yerleşen Asya devi, ihracat verilerine damga vurdu. İşte detaylar...
Türkiye 2026 yılının ilk 5 ayında 2.7 milyar dolarlık maden ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ihracat 2.3 milyar dolar seviyelerindeydi. Söz konusu dönemde ihracat yüzde 15'i aştı.
En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 801 milyon dolarlık ihracatla Çin yer aldı. Geçen yılın ilk 5 ayında Çin'e yapılan ihracat 556 milyon dolar seviyelerindeydi. Söz konusu ülkeye yapılan ihracatta geçen yıla göre yüzde 44'lük artış yaşandı.
Listenin ikinci sırasında yer alan ABD'ye gerçekleştirilen maden ihracatında yüzde 0.7'lik gerileme görüldü. ABD'ye yapılan ihracat 220 milyon dolardan 218 milyon dolara düştü.
Listenin üçüncü sırasındaki Bulgaristan'a 213 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İlk 5 aylık süreci değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Büyükgüçlü, maden ihracatındaki genel artışın metal ve endüstriyel minerallerden kaynaklandığını belirterek, doğal taş pazarında yaşanan daralmanın aşılması için atılması gereken adımlara dikkat çekti.
Büyükgüçlü, "Doğal taş sektöründeki yüzde 2'lik düşüşün çeşitli sebepleri var. Bu sebeplerden bazıları doğal taş yerine ikame olarak kullanılabilen porselen, seramik ve kuvars bazlı ürünlerin piyasada yavaş yavaş doğal taş pazarından pay almış olması; artan maliyetler ve sürdürülebilir olmaktan uzaklaşan mermer ocaklarının yavaş yavaş kapanmaya başlaması; yeni doğal taş ruhsatlarının izin süreçlerindeki bürokratik engeller nedeniyle yeni doğal taş ürünlerinin piyasaya zamanında girememesidir" dedi.
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