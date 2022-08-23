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Yaşam
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Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

2022-08-23 17:33:09
Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

Tarih boyunca insanlık sayısız ve çeşitli işkencelere maruz kaldı. Bu işkenceler çoğu zaman toplum tarafından kabul görmeyen bir düşünce ya da davranıştan dolayı yapıldı. İnsanlık dışı bu işkencelere maruz kalan bazı insanların uzuvları koparıldı, tırnakları çekildi kimi zaman da bu insanlar boğularak hayattan koparıldı. Büyük kısmı Avrupa’nın orta yerinde Avrupalı bürokratlar tarafından gerçekleştirilen bu işkenceler, bir insanlık ayıbı olarak tarih sahnelerinde yerini aldı. İşte tüyleri diken diken eden Ortaçağ Avrupası’nın en korkunç 7 işkencesi…

#1
Foto - Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

PİRİNÇ BOĞA Pirinçten yapılan boğanın içi boş ve küçük bir kapağı bulunuyor ve altında ateş yakılıyor. İçine atılan mahkûmların çığlıkları dışardan kızmış bir boğanın bağırmasına benziyor. Aktarılanlara göre boğanın kapağı açıldığında kurbanın kavrulmuş kemikleri mücevher gibi parlıyor.

#2
Foto - Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

İŞKENCE SANDALYESİ Bu demir sandalyede 1500 adet demir çivi bulunuyor. Kirpiye benzeyen sandalyenin üzerini ve her yerini bu çiviler oluşturuyor. İşkence sırasında suçlu çıplak olarak bu sandalyeye oturtuluyor ve çivilerin bedenlerine girmesinden dolayı hareket edemiyor. Bu sandalyelerin bazılarında ise çiviler arasına kızgın kor konuluyor.

#3
Foto - Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

BOĞAZ SIKMA ARACI Avrupa’nın en eski ve meşhur aletlerinden biri. Bir köpek tasmasına benzeyen alet insanlara takılıyor ve ense tarafında çivi bulunuyor. Amaç suçluya bu tasmayı taktığında, arkadaki vidanın omuriliğine girmesi ve nefes alamadan ölmesini sağlamak. Tasma yavaş yavaş tasma sıkılıyor, suçlu suçunu itiraf etmezse acı içinde ölüyor.

#4
Foto - Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

UZUV KOPARICI Orta Çağ Avrupası’nın en eski işkence aletlerinden bir diğeri de uzuv koparıcı. Kurbanın el ve ayakları çarka bağlanıyor ve işkenceciler bu çarkları sararak kurbanın vücudunu geriyor. Buradaki amaç, kurban itirafta bulunmazsa uzuvların parçalanarak kopması. Çoğunlukla itiraftan sonra da bu işkenceye devam ediliyor.

#5
Foto - Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

DİZ AYIRICI Bu alet kurbanın dizini parçalamak için kullanılıyor. Arkadan vidalanmış iki çivili ahşap bir setten yapılan bu işkence aleti, dizler dışında vücudun farklı bölgelerinde de kullanılıyor.

#6
Foto - Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

KAFA EZİCİ Kafa eziciyle kurbanın kafası düzeneğe yerleştiriliyor ve mekanizma sıkılarak kurbanın kafasının patlaması hedefleniyor. Çok acılı ve mide bulandırıcı bir ölüm şekli olan bu işkence yöntemi uzun yıllar Orta Çağda kullanılıyor.

#7
Foto - Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

TESTERE Büyük bir testere içeren bu işkence aletinin amacı, kurbanın kanının baş tarafına toplanmasını sağlayarak testere ile kurbanı ikiye bölerken, kanamanın mümkün mertebe az olmasını sağlamak ve bilinci uzun süre tutmak. Bu aletler testere vücudun orta kısımlarına ulaştığında kurban ölmüş oluyor.

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