Ortaçağ Avrupası'nın en korkunç 7 işkencesi! Tüyleriniz diken diken olacak!

Tarih boyunca insanlık sayısız ve çeşitli işkencelere maruz kaldı. Bu işkenceler çoğu zaman toplum tarafından kabul görmeyen bir düşünce ya da davranıştan dolayı yapıldı. İnsanlık dışı bu işkencelere maruz kalan bazı insanların uzuvları koparıldı, tırnakları çekildi kimi zaman da bu insanlar boğularak hayattan koparıldı. Büyük kısmı Avrupa’nın orta yerinde Avrupalı bürokratlar tarafından gerçekleştirilen bu işkenceler, bir insanlık ayıbı olarak tarih sahnelerinde yerini aldı. İşte tüyleri diken diken eden Ortaçağ Avrupası’nın en korkunç 7 işkencesi…