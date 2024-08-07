2024-08-07 07:22:27 Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!
İsrail'in Gazze işgaliyle başlayan Orta Doğu kaosu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından zirveye ulaştı. Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından intikam sözü veren İran'ın karşı saldırısı beklenirken Hizbullah'tan şoke eden bir İsrail adımı geldi. ABD üssünün saldırıya uğraması ise bölgede her an savaş çıkabilir endişelerini bir kez daha yükseltti. Öte yandan bölgeden gelen bir son dakika haberine göre Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsleri peş peşe vurdu. İşte bölgedeki son dakika gelişmeleri...