  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ve İngiltere arasında yeni devir: Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı!
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Türkiye ve İngiltere arasında yeni devir: Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye ve İngiltere arasında yeni devir: Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Londra'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyan "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ne imza attı. Çok kutuplu ve parçalanmış bir uluslararası düzene doğru geçişin hızlandığı bir dönemde atılan bu imza, Türkiye ve İngiltere'nin küresel sınamalara karşı ortak hareket etme iradesini dünyaya ilan etti. NATO müttefiki iki ülke, savunmadan ticarete, terörle mücadeleden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede iş birliğini güçlendirme kararı aldı.

#1
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından imzalanan "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" hakkında ortak açıklama yayımlandı.

#2
Türkiye ve İngiltere'nin bugün ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzaladığı vurgulanan açıklamada, "Bugün Londra'da imzalanan Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan ülkelerimiz arasında diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

#3
Açıklamada, küresel ölçekte çok kutuplu, parçalanmış uluslararası düzene doğru geçişin hızlanmasının Türkiye ve İngiltere'yi artan riskler dönemine soktuğu belirtilerek "Güvenliğimizin ve kolektif savunmanın temel taşı olan NATO'nun siyasi ve askeri önemi artmıştır. NATO'nun Stratejik Konsepti'nin yanı sıra temel görevlerinden caydırıcılık ve savunma, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamada işbirliğimizin temelini oluşturmaya devam edecektir. Güçlü transatlantik ilişkiler Avrupa'da barış ve istikrar için vazgeçilmezdir." ifadeleri kullanıldı.

#4
Açıklamada, Çerçeve Belgesi'nin, küresel güvenlik ve refahı teşvik etmek için birlikte daha yakın çalışarak, Avrupa sütununu güçlendirmek dahil NATO’daki eş güdümü artırarak, savunma yetenekleri ve savunma sanayii ile terörizmle ve organize suçlarla mücadele konusunda işbirliğini güçlendirerek, insani ve kalkınma işbirliğini ilerleterek, Türkiye ve İngiltere'nin müşterek sınamalara karşı işbirliğini güçlendirmesini sağlayacağı vurgulandı.

#5
Öte yandan belgenin, iki ülke arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği konusunda işbirliğini artırma ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortaklığı geliştirmeyi kapsayacağı aktarıldı.

#6
Açıklamada, Türkiye ve İngiltere'nin sağlam ekonomik bağlarını teslim eden bu Çerçeve Belgesi'nin müzakereleri halihazırda devam eden, ortak ekonomik büyümeyi de destekleyecek Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi dahil, ikili ticaret ve yatırımları artırma niyetini teyit ettiği belirtildi.

#7
Ayrıca açıklamada, Londra'da bugün gerçekleştirilen görüşmelerin, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, güçlü ekonomik ve ticari bağlara, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasına yönelik müşterek bir taahhüde ve karşılıklı anlayış ile iyi niyeti güçlendirmeyi sürdürecek halklar arası kalıcı bağlara dayandığını vurguladığı kaydedildi.

#8
#9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23