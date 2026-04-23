Türkiye ve İngiltere arasında yeni devir: Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Londra'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyan "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ne imza attı. Çok kutuplu ve parçalanmış bir uluslararası düzene doğru geçişin hızlandığı bir dönemde atılan bu imza, Türkiye ve İngiltere'nin küresel sınamalara karşı ortak hareket etme iradesini dünyaya ilan etti. NATO müttefiki iki ülke, savunmadan ticarete, terörle mücadeleden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede iş birliğini güçlendirme kararı aldı.