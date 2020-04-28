Ormanda nişanlısını öldüren Zehra için istenen ceza belli oldu: Ömür boyu hapis

Zehra Aras’ın nişanlısından kendisini gezdirmesini istediği belirtilen iddianamede, olay günü yaşananlar ise şöyle ifade edildi: “Evden ayrılarak yürüdükleri sırada Zehra Aras, Emrah Öztürk’e cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Bu amaçla Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Kent Ormanı'na gittiler. Ormanın içerisine girerek, 100 metre kadar yürüdüler. Üzerlerindeki kışlık kabanları çıkarttılar, Aras, elbisesinin kemerini çıkararak, nişanlısına ‘gözlerini kapa sana sürpriz yapacağım’ dedi. Çantasında taşıdığı bıçağı çıkartarak, gözleri kapalı Emrah Öztürk’ü bıçakladı. Göğüs ve karın kısmına 7 bıçak darbesi daha vurdu. Ağır yaralanması üzerine de boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Öztürk’ün cep telefonunu olay yerinde parçaladı ve cüzdanından 1600 lirayı alıp, Eskişehir’den ayrılmak üzereyken kolluk kuvvetlerince yakalandı.”