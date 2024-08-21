Orman yangınlarına ‘kule' müdahalesi

Yapay zeka kullanılacak Yangın kulesinin içine, hızlıca su püskürtme özelliğine sahip pompalar yerleştirilecek. Kulede, 250 ton suyun depolandığı özel bir hazne de yer alacak. Kulenin dışında ise anlık sıcaklık değişimlerini izleyen yapay zeka temelli akıllı alev-duman sensörleri bulunacak. Muhtemel bir yangında, sensörler yardımıyla kulenin içindeki su pompaları anında devreye girecek ve alevlerin olduğu bölgeye müdahale edecek. Kule, 2 dakikada çevresine yaklaşık 50 ton su boşaltabilecek. Geceleri de çalışacak İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, son dönemde orman yangınlarında büyük artış olduğunu belirterek projenin önemine dikkat çekti. Kulenin gece de çalışabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kozanoğlu, “Bir şehir mobilyası olarak tasarladığımız yangın kulesi, yerli-milli ürünlerle kolaylıkla üretilebilecek. Kulenin üretiminde hiçbir şekilde dışa bağımlılık olmayacak. Yangın kulesi; sele, depreme, yangına ve rüzgara karşı üstün bir dayanıma sahip olacak. Modüler prefabrikasyon tasarımı sayesinde üretimi hızlıca yapılabilecek. Kulemiz, 2 dakikada yaklaşık 30 dönümlük alana (200 metre) 50 ton su boşaltacak. Bunu helikopterle yapmanız çok zor. Projenin sağladığı avantajları dikkate aldığınızda oldukça uygulanabilir olduğunu düşünüyorum” dedi.