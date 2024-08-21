2024-08-21 12:25:54 Orman yangınlarına ‘kule' müdahalesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) görev yapan Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu ve Prof. Dr. Murat Aşkar, orman yangınlarının en kısa sürede söndürülmesini sağlayacak ‘yangın kulesi' projesi geliştirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu ve İEÜ Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aşkar'ın 3 yıllık çalışma sonucu hayata geçirdiği ‘yangın kulesi' projesi, prefabrik yapıda olduğu için kolaylıkla monte edilebilecek. 50 metre yüksekliğe ulaşabilen, 250 tona erişen su kapasitesine sahip kule, sıcaklık ve akıllı alev-duman sensörleri sayesinde yangını anında algılayarak içindeki pompalar aracılığıyla 200 metreye kadar su püskürtebilecek. Prefabrike betondan inşa edilecek, ormanın içine rahatlıkla kurulabilecek, bin derece sıcaklığa dayanabilen kule, ihtiyaç duyduğu suyu da yer altı kaynağından çekerek haznesinde biriktirecek. İki yıl önce trafo, termik santral ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla ‘yangın duvarı' projesini hayata geçiren ikili, örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ‘yangın kulesinin' patentini de aldı.