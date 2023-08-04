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Orman yangını büyümeden söndürüldü

2023-08-04 13:04:55
Orman yangını büyümeden söndürüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

#1
Foto - Orman yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, Fındıcak köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.

#2
Foto - Orman yangını büyümeden söndürüldü

Fındıcak köyündeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

#3
Foto - Orman yangını büyümeden söndürüldü

Olay yerine itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler tarafından yangın yayılmadan söndürüldü.

#4
Foto - Orman yangını büyümeden söndürüldü

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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