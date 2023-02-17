Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarmak için harekete geçtiklerini dile getiren Zaman, orman köylülerinin, ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilerek üretim maliyeti bedelini ödemeleri karşılığında kendilerine yakacak olarak dağıtılan yaklaşık 2 bin 500 ton odunu bölgeye gönderdiğini anlattı. Zaman, zor zamanlarda birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Biz devlet ve millet olarak vatandaşımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Bunda da en ufak bir iyiliğimiz olmuşsa ne mutlu." dedi. Banaz Köyü Muhtarı Ahmet Süme de "Bölgeye yapılan yardımlarda bizim de payımız olsun istedik. Allah razı olsun, herkes yardımcı oldu. Birlik ve beraberlik içinde yakacak yardımı yapmaya karar verdik. Kendi hazırdaki kışlık yakacak odunlarımızdan gönderiyoruz." diye konuştu.