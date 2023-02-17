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Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

2023-02-17 16:15:55
Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Bolu ve Düzce'de orman köylüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ısınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için kışlık odunlarını bölgeye gönderdi.

#1
Foto - Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün başlattığı "Devlet millet el ele" kampanyasına, yaklaşık 24 yıl önce Marmara ve Düzce depremlerini yaşayan orman köylüleri de destek verdi.

#2
Foto - Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Orman köylüleri, ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilerek üretim maliyeti bedelini ödemeleri karşılığında kendilerine kışlık yakacak olarak dağıtılan yaklaşık 2 bin 500 ton odunu depremzedelere göndermeye karar verdi.

#3
Foto - Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Motorlu testereler ve baltalarla kesilerek çuvallara konulan odunlar, araçlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

#4
Foto - Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Bolu Orman İşletme Şefi Bahadır Zaman, AA muhabirine, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattıklarını söyledi.

#5
Foto - Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Zaman, 1999'da Bolu ve Düzce'nin deprem acısı yaşadığını belirterek, oradaki insanların neler hissettiğini yakından bildiklerini ifade etti.

#6
Foto - Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarmak için harekete geçtiklerini dile getiren Zaman, orman köylülerinin, ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilerek üretim maliyeti bedelini ödemeleri karşılığında kendilerine yakacak olarak dağıtılan yaklaşık 2 bin 500 ton odunu bölgeye gönderdiğini anlattı. Zaman, zor zamanlarda birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Biz devlet ve millet olarak vatandaşımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Bunda da en ufak bir iyiliğimiz olmuşsa ne mutlu." dedi. Banaz Köyü Muhtarı Ahmet Süme de "Bölgeye yapılan yardımlarda bizim de payımız olsun istedik. Allah razı olsun, herkes yardımcı oldu. Birlik ve beraberlik içinde yakacak yardımı yapmaya karar verdik. Kendi hazırdaki kışlık yakacak odunlarımızdan gönderiyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Orman köylülerinin kışlık odunları depremzedelere yakacak olacak

Köy sakini Mevlüt Zorlu, odun ve ayrıca nakdi yardımla depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

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