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Yaşam
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Ordu'da trafiği aksatan kaza

2022-10-11 18:20:39
Ordu'da trafiği aksatan kaza

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, boya yüklü tırdan yola saçılan malzemeler ulaşımın aksamasına neden oldu.

#1
Foto - Ordu'da trafiği aksatan kaza

Ünye Çevre Yolu Killik Mahallesi mevkisinde, Sezgin İ. yönetimindeki 34 EYZ 059 plakalı boya yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

#2
Foto - Ordu'da trafiği aksatan kaza

Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşarak refüje giren tır, yaklaşık 150 metre sürüklenerek durdu. Sürücünün yara almadığı kazada, tırdaki boya kovaları yola savruldu.

#3
Foto - Ordu'da trafiği aksatan kaza

Olay yerine gelen Bolaman Bölge Trafik ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

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