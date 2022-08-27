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Yaşam
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Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

2022-08-27 16:20:42
Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi.

#1
Foto - Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler kentin marka değerini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak adına başlattığı hamleler artarak devam ediyor.

#2
Foto - Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

Güler geçen yıl yayla turizminde ilk olan, Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmini Ordu'ya taşıdı. Büyük yankı uyandırdığı belirtilen deneme çalışmaları bu yıl da sürdürülüyor.

#3
Foto - Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

Çalışmalar kapsamında, Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki menderesler üzerinde deneme uçuşu gerçekleştirildi. Sıcak hava balonu, mendereslerin üzerinde tur atarak görsel şölen sundu.

#4
Foto - Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, söz konusu çalışmanın bölge turizmine önemli katkılar sunacağını belirtti.

#5
Foto - Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

Suyabatmaz, Perşembe Yaylası'nın sıcak hava balonu turizmine son derece elverişli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

#6
Foto - Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

"Doğasıyla, havasıyla güven içerisinde uçuşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

#7
Foto - Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

Artık turist uçurabilme noktasında son adımımızı da tamamlamış bulunuyoruz.

#8
Foto - Ordu'da sıcak hava balonu heyecanı

Bu adımın hem Ordu'nun ekonomisini canlandırmasında hem de gelecek olan turist sayısını artırmak adına en önemli rollerden birini oynayacağını düşünüyoruz."

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