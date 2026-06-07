Su yerine çay ve kahve tüketmeyin... Uzman isim tek tek anlattı
Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücudun daha fazla sıvı kaybettiğini belirten Gündüz, su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Su yerine çay ve kahve tüketmenin yanlış bir alışkanlık olduğunu vurgulayan Gündüz, bu içeceklerin sıvı ihtiyacını artırabileceğini söyledi.
Gündüz, kızartma ve ağır yemekler yerine zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve hafif öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.
Yaz meyvelerinin faydalı olduğunu ancak karpuz, kavun, üzüm ve incir gibi meyvelerde porsiyon kontrolünün önemli olduğunu dile getirdi.
Sıcak havalarda gıda güvenliği risklerinin arttığını belirten Gündüz, özellikle et, süt ve yumurta gibi ürünlerin uygun koşullarda saklanması gerektiğini ifade etti.
Asitli ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu ve bitki çaylarının tercih edilmesini önerdi.
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