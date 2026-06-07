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Yeniakit Publisher
İstanbul'da korkutan yangın! Tam bin metrekare alan...
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İstanbul'da korkutan yangın! Tam bin metrekare alan...

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yangın paniği yaşandı. İlçede faaliyet gösteren plastik çöp kovalarının depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Foto - İstanbul'da korkutan yangın! Tam bin metrekare alan...

Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip tek katlı çöp kovası ile plastik eşyaların depolandığı yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İstanbul'da korkutan yangın! Tam bin metrekare alan...

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve deponun büyük bir bölümünü saran alevleri söndürmek için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.

#3
Foto - İstanbul'da korkutan yangın! Tam bin metrekare alan...

Köpüklü suyla dört farklı yerden yangına müdahale eden ekipler alevlerin, deponun yan tarafındaki diğer depolara sıçramasını önledi.

#4
Foto - İstanbul'da korkutan yangın! Tam bin metrekare alan...

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

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