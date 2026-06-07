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Yeniakit Publisher
Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu
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Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterine girmesinin ardından, projenin devasa teknoloji bacağı için de HAVELSAN ile imzalar atıldı. İspanya'da "SAETA II" adıyla görev yapacak olan 30 uçaklık filo için HAVELSAN, ileri uçuş eğitim simülatörleri ile Türk Hava Kuvvetleri'nin 2007'den beri güvenle kullandığı Fosil Görev Planlama Sistemi'ni (FSGP) ihraç edecek. Kamuoyunda çokça tartışılan yüzde 60'lık iş payı oranının uçağın üretimini değil, İspanya'da kurulacak olan bu dönüşüm, lojistik, yapay zeka destekli eğitim ve simülasyon merkezlerinin işletme ekosistemini kapsadığı belirtildi.

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Foto - Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu

Türk savunma sanayisinin küresel pazardaki etkinliği, havacılık ve yazılım alanında gelen yeni bir stratejik başarıyla perçinlendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli ileri jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterine katılmasına yönelik nisan ayında Madrid’de atılan resmi imzaların ardından, projenin simülatör ve görev yazılımı bacağı da resmiyete döküldü.

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Foto - Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu

Yapılan anlaşma kapsamında, HAVELSAN tarafından HÜRJET için geliştirilen ileri uçuş eğitim simülatörleri ile Görev Planlama Sistemi de İspanya’ya ihraç edilecek.

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Foto - Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu

İspanya’da "ITC-S" (İspanya Eğitim Uçağı Programı) olarak adlandırılan ve HÜRJET’in İspanyol envanterindeki adı "SAETA II" olan tedarik programı, toplam 30 uçaklık bir filonun idame, işletme ve pilot eğitim süreçlerini kapsıyor. Kamuoyunda tartışmalara neden olan yüzde 60’lık iş payı oranının, uçağın üretim aşamasını değil; İspanya’da kurulacak yeni dönüşüm, eğitim ve simülasyon merkezleri dahil olmak üzere sistemin lojistik ve operasyonel ekosisteminin işletilme payını ifade ettiği bildirildi.

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Foto - Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu

Proje kapsamında kurulacak tesislerde, HAVELSAN’ın ürettiği Tam Görev ve Uçuş Eğitim Simülatörleri ile İspanyol savaş pilotlarının ileri düzey eğitimleri gerçekleştirilecek. Sözleşme kapsamında ihraç edilecek bir diğer kritik bileşen ise HAVELSAN üretimi Fosil Görev Planlama Sistemi (FSGP) oldu.

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Foto - Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu

Türk Hava Kuvvetleri tarafından 2007 yılından bu yana aktif ve güvenilir bir şekilde kullanılan FSGP; düşük görünürlük (stealth), elektronik ve manyetik emisyon planlama, kızılötesi arama-takip (IRST) ve ağa bağlı mühimmat görev planlaması gibi yeni nesil platform gereksinimlerini bütünüyle karşılıyor.

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Foto - Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu

Yapay zeka desteğiyle insanlı ve insansız hava araçlarının entegre çoklu görev planlamasını yapabilen sistem, Akıllı Silah Görev Planlama kabiliyetiyle İspanya Hava Kuvvetleri'nin operasyonel esnekliğine önemli bir katkı sunacak.

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Yorumlar

Dertli

Hurjet iyi bir eğitim, keşif ve gözetleme uçağı.. motoru ABD den geliyor..
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