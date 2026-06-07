Avrupa semalarında HÜRJET fırtınası! Tarihi imza atıldı, yüzde 60 iş payı tartışmalarına son nokta konuldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterine girmesinin ardından, projenin devasa teknoloji bacağı için de HAVELSAN ile imzalar atıldı. İspanya'da "SAETA II" adıyla görev yapacak olan 30 uçaklık filo için HAVELSAN, ileri uçuş eğitim simülatörleri ile Türk Hava Kuvvetleri'nin 2007'den beri güvenle kullandığı Fosil Görev Planlama Sistemi'ni (FSGP) ihraç edecek. Kamuoyunda çokça tartışılan yüzde 60'lık iş payı oranının uçağın üretimini değil, İspanya'da kurulacak olan bu dönüşüm, lojistik, yapay zeka destekli eğitim ve simülasyon merkezlerinin işletme ekosistemini kapsadığı belirtildi.