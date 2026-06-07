Hürmüz Boğazı'nda kriz bitmiyor: Küresel petrol stokları haziran sonunda tükenme noktasında

STOKLARDAKİ AZALMA FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK? Mevcut durum özellikle yaz aylarındaki yüksek talep döneminde petrol kıtlığı endişelerini artırdı. Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nde görev yapan enerji uzmanı Antoine Halff, DW'ye yaptığı açıklamada, arz kesintilerinin sürmesi halinde "kıtlığın tüm bölgelerde ve tüm sektörlerde aynı ölçüde hissedilmeyeceğini" söyledi. Halff, Ortadoğu enerji kaynaklarına yüksek bağımlılıkları nedeniyle Asya ülkelerinin en fazla etkilenecek bölgeler arasında olduğunu, havacılık ve uçak yakıtının da en ağır etkiyi hissedecek sektörlerden biri olduğunu belirtti. Halff'a göre, bu durum petrol fiyatlarında da ciddi artışlara yol açacak ve bunun etkisi "ABD gibi kendi arzı güçlü olan ülkelerde bile hissedilecek." Ham petrol fiyatları, arz sıkıntısı ve jeopolitik risk primi nedeniyle savaş öncesine kıyasla hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor. Bununla birlikte fiyatlar, haber akışına karşı son derece hassas ve dalgalı bir görünüm sergiliyor. Çatışmanın kısa sürede sona erebileceğine işaret eden açıklamalar sonrasında fiyatlar gerilerken, boğazın daha uzun süre kapalı kalacağına yönelik işaretler fiyatları yeniden yukarı taşıyor. RBC Capital Markets Küresel Emtia Stratejisi ve Ortadoğu-Kuzey Afrika Araştırmaları Başkanı Helima Croft ise piyasaların çatışmanın çözümündeki zorlukları hafife aldığını düşünüyor. Croft bir raporunda, "Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede tamamen normale döneceği yönündeki beklentiler, çözümün kolay olacağına ve tarafların stratejik hesaplarına ilişkin gerçekçi olmayan varsayımlara dayanıyor" diye yazdı. Uzman, mevcut arz kaybı hızının sürmesi halinde "ay sonuna kadar toplam ham petrol kaybının 1 milyar varili aşacağını ve durum Haziran boyunca değişmezse 1,5 milyar varile yaklaşacağını" öngörüyor.