Orduda beklenmedik gelişme! Yüzlerce pilot aynı anda istifa etti, çok büyük kriz çıktı
Güney Kore Hava Kuvvetleri, deneyimli pilotların yüksek maaş ve daha az stres vaat eden sivil havayolu şirketlerine geçmek için ordudan toplu halde ayrılmasıyla büyük bir personel krizi yaşıyor. Parlamento raporuna göre, 2017'den Mart 2026'ya kadar yaklaşık 900 pilot istifa ederken, gidenlerin büyük çoğunluğunu savaş uçağı uçuran "beyin takımı" oluşturuyor. Zorunlu hizmet süreleri dolar dolmaz üniformalarını bırakan pilotları durdurmak için askeri yetkililer acil refah paketleri üzerinde çalışmaya başladı.

Güney Kore’de Pazar günü açıklanan veriler, son on yıl içinde yaklaşık 900 Hava Kuvvetleri pilotunun, sivil havayolu şirketlerindeki daha yüksek maaşlı işler için ordudan ayrıldığını ortaya koydu. Parlamento savunma alt komitesi üyesi Milletvekili Kang Dae-sik’e sunulan rapora göre; 2017’den Mart 2026’ya kadar toplam 896 “deneyimli” pilot kendi isteğiyle ordudan ayrılmayı tercih etti. Yonhap’ın haberine göre Güney Kore Hava Kuvvetleri, “deneyimli pilotları” 8 ila 17 yıl tecrübesi olan, operasyonları tek başına yürütebilen ve genç pilotları eğitebilen personel olarak tanımlıyor.

Rapora göre ayrılanların 730’u savaş uçağı pilotu, 148’i kargo uçağı pilotu ve 18’i helikopter pilotu olarak kaydedildi. Ayrılan pilotlardan 622’si ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu firması Korean Air’e geçerken, 146’sı Asiana Airlines’ı, 103’ü ise düşük maliyetli havayolu şirketlerini tercih etti. COVID-19 pandemisi öncesinde yılda yaklaşık 100 pilot sivil sektöre geçerken, küresel hava trafiğinin durma noktasına geldiği 2021 yılında bu sayı 7’ye kadar geriledi. Ancak takip eden yıllarda sayılar tekrar artışa geçti ve bu yılın sadece ilk üç ayında 47 pilot ordudan ayrıldı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri, toplu ayrılmaları önlemek amacıyla Hava Harp Okulu mezunlarına 15 yıl, diğer mezunlara ise 10 yıl zorunlu hizmet süresi uyguluyor. Veriler, ordudan ayrılan deneyimli pilotların ortalama hizmet süresinin 15,2 yıl olduğunu gösteriyor; bu da pilotların zorunlu hizmet süreleri dolar dolmaz sivil sektöre geçtiklerini kanıtlıyor.

2025 yılında yapılan bir ankete göre, pilotların sivil havayollarını tercih etme nedenleri arasında askeri ve ticari pilotlar arasındaki büyük maaş farkı, askeri görevlerin getirdiği yüksek riskler ve sürekli acil bekleme durumunun yarattığı stres ilk sıralarda yer alıyor. Hava Kuvvetleri yetkilileri, deneyimli pilotların ayrılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu ve pilotların refah koşullarının iyileştirilmesine çalışıldığını belirtti.

