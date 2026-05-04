Orduda beklenmedik gelişme! Yüzlerce pilot aynı anda istifa etti, çok büyük kriz çıktı
Güney Kore Hava Kuvvetleri, deneyimli pilotların yüksek maaş ve daha az stres vaat eden sivil havayolu şirketlerine geçmek için ordudan toplu halde ayrılmasıyla büyük bir personel krizi yaşıyor. Parlamento raporuna göre, 2017'den Mart 2026'ya kadar yaklaşık 900 pilot istifa ederken, gidenlerin büyük çoğunluğunu savaş uçağı uçuran "beyin takımı" oluşturuyor. Zorunlu hizmet süreleri dolar dolmaz üniformalarını bırakan pilotları durdurmak için askeri yetkililer acil refah paketleri üzerinde çalışmaya başladı.