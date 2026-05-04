Orduda beklenmedik gelişme! Yüzlerce pilot aynı anda istifa etti, çok büyük kriz çıktı

Rapora göre ayrılanların 730’u savaş uçağı pilotu, 148’i kargo uçağı pilotu ve 18’i helikopter pilotu olarak kaydedildi. Ayrılan pilotlardan 622’si ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu firması Korean Air’e geçerken, 146’sı Asiana Airlines’ı, 103’ü ise düşük maliyetli havayolu şirketlerini tercih etti. COVID-19 pandemisi öncesinde yılda yaklaşık 100 pilot sivil sektöre geçerken, küresel hava trafiğinin durma noktasına geldiği 2021 yılında bu sayı 7’ye kadar geriledi. Ancak takip eden yıllarda sayılar tekrar artışa geçti ve bu yılın sadece ilk üç ayında 47 pilot ordudan ayrıldı.