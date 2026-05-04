  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözlerinin yaşına bakmadılar! İran’dan, “Darısı Türkiye’nin başına” dedirten karar Avrupa ülkesinde panik! Türkiye 500 km menzilli füze sistemini aktif etti: Atilla'nın şimşekleri bölgede Kafayı çekince kendi kaptan pilot sandı “Canavar kamyon” kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı Ünlü beyaz eşya markası Bosch’un aileyi hedef alan skandal reklamı isyan ettirdi: Tam bir ikiyüzlülük Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız Netanyahu’yu uykusuz bırakan “FPV” kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı Tarih verildi, geliri bu sınırın altında olan herkese maaş geliyor! Kimler alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni ödeme modeli Proje saatler içerisinde kamuoyuna açıklanacak: Petrole alternatif bulundu Orduda beklenmedik gelişme! Yüzlerce pilot aynı anda istifa etti, çok büyük kriz çıktı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Netanyahu’yu uykusuz bırakan "FPV" kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Netanyahu’yu uykusuz bırakan “FPV” kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı

Hizbullah’ın düşük maliyetli ancak yüksek isabetli FPV dronları devreye sokması, İsrail ordusunun yerleşik savunma sistemlerini etkisiz hale getirerek Tel Aviv yönetiminde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Artan kayıplar üzerine kameralar karşısına geçen Başbakan Netanyahu, bu yeni nesil tehdidi durdurmak için gizli bir savunma projesi başlattıklarını ve hava üstünlüğünü korumak için ABD'den yeni savaş uçakları alacaklarını duyurdu. Uzmanlar, yüzlerce dolarlık dronların milyon dolarlık savunma sistemlerini bypass etmesinin Orta Doğu'daki savaş doktrinini kökten değiştirdiğini belirtiyor.

#1
Foto - Netanyahu’yu uykusuz bırakan "FPV" kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı

Son haftalarda İHA saldırıları nedeniyle askeri ve sivil kayıpların artması üzerine kameralar karşısına geçen Netanyahu, bu tehdidi durdurmak için birkaç hafta önce gizli bir proje başlattıklarını duyurdu. Detay vermekten kaçınan İsrail Başbakanı, bu çözümün zaman alacağını kabul ederken; savunma bütçesine devasa bir kaynak aktararak "hava üstünlüğünü" korumak için ABD’den yeni F-35I ve F-15I savaş uçakları alacaklarını teyit etti.

#2
Foto - Netanyahu’yu uykusuz bırakan "FPV" kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı

Yüzlerce dolarlık maliyetine rağmen radara yakalanması oldukça güç olan bu dronlar, İsrail savunma sistemlerini çaresiz bırakıyor. Muhalifler, İsrail hükümetini dünyadaki drone savaşları örneklerine rağmen hazırlıksız yakalanmakla suçlarken; uzmanlar Hizbullah'ın "stratejik bir sabır" sergileyerek doğru zamanda teknolojik bir darbe vurduğuna dikkat çekiyor.

#3
Foto - Netanyahu’yu uykusuz bırakan "FPV" kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı

Ortadoğu uzmanı Ziad Abu-Rish, örgütün 2 Mart’tan bu yana sergilediği askeri performansın İsrail liderliğini şaşırttığını belirtti. Ağır kayıplara ve yoğun saldırılara rağmen Hizbullah’ın geri adım atmadığını ifade eden Abu-Rish, İsrail medyasındaki tartışmaların bile örgütün etkisini ve sahadaki yeni kabiliyetlerini kanıtladığını savundu.

#4
Foto - Netanyahu’yu uykusuz bırakan "FPV" kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!
Gündem

Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topl..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var

Katliam gibi olay Şanlıurfa’da yaşandı. Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralan..
Merz'den ABD açıklaması! Bekledikleri füzeler gelmeyecek
Dünya

Merz'den ABD açıklaması! Bekledikleri füzeler gelmeyecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin Almanya’ya orta menzilli Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırmasının şu aşamada olası görünmediğini..
ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık
Gündem

ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık

ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Birim Şefi ve Çalışma Ataşesi Kimberly Royston karşısında el pençe duran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve..
CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf
Gündem

CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf

Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına V..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23