Netanyahu’yu uykusuz bırakan “FPV” kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı

Son haftalarda İHA saldırıları nedeniyle askeri ve sivil kayıpların artması üzerine kameralar karşısına geçen Netanyahu, bu tehdidi durdurmak için birkaç hafta önce gizli bir proje başlattıklarını duyurdu. Detay vermekten kaçınan İsrail Başbakanı, bu çözümün zaman alacağını kabul ederken; savunma bütçesine devasa bir kaynak aktararak "hava üstünlüğünü" korumak için ABD’den yeni F-35I ve F-15I savaş uçakları alacaklarını teyit etti.