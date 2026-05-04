Netanyahu’yu uykusuz bırakan “FPV” kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı
Hizbullah’ın düşük maliyetli ancak yüksek isabetli FPV dronları devreye sokması, İsrail ordusunun yerleşik savunma sistemlerini etkisiz hale getirerek Tel Aviv yönetiminde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Artan kayıplar üzerine kameralar karşısına geçen Başbakan Netanyahu, bu yeni nesil tehdidi durdurmak için gizli bir savunma projesi başlattıklarını ve hava üstünlüğünü korumak için ABD'den yeni savaş uçakları alacaklarını duyurdu. Uzmanlar, yüzlerce dolarlık dronların milyon dolarlık savunma sistemlerini bypass etmesinin Orta Doğu'daki savaş doktrinini kökten değiştirdiğini belirtiyor.