Baykar'ın son hamlesi İngilizleri şoka soktu

ngiltere merkezli Middle East Eye'da yer alan habere göre Baykar, farklı görev profillerine sahip üç ayrı kamikaze İHA platformu geliştiren ilk şirketlerden biri oldu. K2, Sivrisinek ve MIZRAK isimli sistemlerin menzil, yük kapasitesi ve kullanım amaçları bakımından birbirini tamamladığı aktarılıyor. Haberde K2'nin yaklaşık 200 kilogram mühimmat taşıyabildiği, 2 bin kilometre menzile ulaşabildiği ve 13 saat havada kalabildiği belirtiliyor. Ayrıca bu platformun, uydu navigasyonuna ihtiyaç duymadan görsel arazi taraması ve yapay zeka destekli sistemlerle hedef tespiti yapabildiği vurgulanıyor.