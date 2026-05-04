  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözlerinin yaşına bakmadılar! İran’dan, “Darısı Türkiye’nin başına” dedirten karar Avrupa ülkesinde panik! Türkiye 500 km menzilli füze sistemini aktif etti: Atilla'nın şimşekleri bölgede Kafayı çekince kendi kaptan pilot sandı “Canavar kamyon” kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı Ünlü beyaz eşya markası Bosch’un aileyi hedef alan skandal reklamı isyan ettirdi: Tam bir ikiyüzlülük Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız Netanyahu’yu uykusuz bırakan “FPV” kâbusu! Çok fena tutuştu, acil proje için apar topar düğmeye bastı Tarih verildi, geliri bu sınırın altında olan herkese maaş geliyor! Kimler alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni ödeme modeli Proje saatler içerisinde kamuoyuna açıklanacak: Petrole alternatif bulundu Orduda beklenmedik gelişme! Yüzlerce pilot aynı anda istifa etti, çok büyük kriz çıktı
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

Yunan akademisyen ve eski diplomat Prof. Alesxis Iraklidis’in Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere dair dikkat çeken değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi.

2
#1
Foto - Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

Yunan akademisyen Prof. Alesxis Iraklidis’in Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmeleri dikkat çekti. Geçmişte Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda 15 yıl diplomat olarak görev yaptığını belirten Iraklidis, Türkiye’nin dış politikadaki tutumuna ilişkin farklı bir perspektif sundu.

#2
Foto - Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

Iraklidis, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda 15 yıl diplomat olarak görev yaptım. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Türkiye saldırgan değil” ifadelerini kullanarak, kamuoyunda yaygın olan görüşlerin aksine Türkiye’nin saldırgan bir politika izlemediğini savundu.

#3
Foto - Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

İki ülke arasındaki temel anlaşmazlık konularına da değinen Iraklidis, özellikle hava sahası ve FIR hattı meselelerinde Yunanistan’ın haksız olduğunu öne sürdü. Iraklidis, “Altı başlıktan ikisinde, özellikle hava sahası ve FIR hattı konusunda Yunanistan tamamen haksızdır” dedi.

#4
Foto - Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

Yunanistan’da sıkça dile getirilen “Doğu tehdidi” söylemini de eleştiren Iraklidis, bu yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını ifade etti. “Sözde ‘Doğu Tehdidi’, Yunanların kendi çıkarlarına hizmet etmek için ürettiği bir mittir” diyen Iraklidis, bu söylemin iç politik ve stratejik amaçlarla öne çıkarıldığını savundu.

#5
Foto - Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

Doğu Akdeniz’deki yetki alanları tartışmasına da değinen Iraklidis, Türkiye’nin tezlerinin daha güçlü olduğunu belirtti. “Doğu Akdeniz'de Türkiye haklıdır. Türkiye, Mısır’dan daha uzun bir kıyı şeridine sahiptir ve biz Türkiye’nin kendini koruma hakkına karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullanan Iraklidis, Ankara’nın yaklaşımını daha rasyonel bulduğunu dile getirdi.

#6
Foto - Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

Türkiye’nin bölgedeki tezlerinin bilimsel temellere dayandığını vurgulayan Iraklidis, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezleri daha rasyonel ve bilimsel temellere dayanmaktadır” dedi.

#7
Foto - Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

Iraklidis ayrıca, Yunanistan’ın deniz yetki alanlarına ilişkin bazı iddialarını da eleştirdi. “Yunanistan'ın 12 mil karasuları, 10 mil hava sahası ve tek taraflı belirlenmiş kıta sahanlığı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.

#8
Foto - Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız

Iraklidis’in söz konusu açıklamaları, iki ülke arasındaki kronik sorunlara farklı bir bakış açısı getirmesi açısından büyük önem arz ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Adam doğru söylemiş, Yunanistan haksız. Egenin tümünü istiyorlar,kibrisin tümünü de.. Mantıklı değil bu tezler.. birlikte barış içinde olalım, turkiyeden size zarar gelmez. Biz komsuyuz binlerce yıl komşu olarak yaşayacağız. Sizin de bizim de ekonomimiz iyi değil, dost olalım, ticaretimizi geliştirelim..

Dertli

Komşu, israilin, fransanin gazına gelme.. birlikte barış içinde yaşayalım..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!
Gündem

Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topl..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var

Katliam gibi olay Şanlıurfa’da yaşandı. Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralan..
Merz'den ABD açıklaması! Bekledikleri füzeler gelmeyecek
Dünya

Merz'den ABD açıklaması! Bekledikleri füzeler gelmeyecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin Almanya’ya orta menzilli Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırmasının şu aşamada olası görünmediğini..
ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık
Gündem

ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık

ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Birim Şefi ve Çalışma Ataşesi Kimberly Royston karşısında el pençe duran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve..
CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf
Gündem

CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf

Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına V..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23