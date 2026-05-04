Alesxis Iraklidis'ten olay Türkiye itirafı: Maalesef haksızız
Yunan akademisyen ve eski diplomat Prof. Alesxis Iraklidis’in Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere dair dikkat çeken değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi.
Yunan akademisyen Prof. Alesxis Iraklidis’in Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmeleri dikkat çekti. Geçmişte Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda 15 yıl diplomat olarak görev yaptığını belirten Iraklidis, Türkiye’nin dış politikadaki tutumuna ilişkin farklı bir perspektif sundu.
Iraklidis, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda 15 yıl diplomat olarak görev yaptım. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Türkiye saldırgan değil” ifadelerini kullanarak, kamuoyunda yaygın olan görüşlerin aksine Türkiye’nin saldırgan bir politika izlemediğini savundu.
İki ülke arasındaki temel anlaşmazlık konularına da değinen Iraklidis, özellikle hava sahası ve FIR hattı meselelerinde Yunanistan’ın haksız olduğunu öne sürdü. Iraklidis, “Altı başlıktan ikisinde, özellikle hava sahası ve FIR hattı konusunda Yunanistan tamamen haksızdır” dedi.
Yunanistan’da sıkça dile getirilen “Doğu tehdidi” söylemini de eleştiren Iraklidis, bu yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını ifade etti. “Sözde ‘Doğu Tehdidi’, Yunanların kendi çıkarlarına hizmet etmek için ürettiği bir mittir” diyen Iraklidis, bu söylemin iç politik ve stratejik amaçlarla öne çıkarıldığını savundu.
Doğu Akdeniz’deki yetki alanları tartışmasına da değinen Iraklidis, Türkiye’nin tezlerinin daha güçlü olduğunu belirtti. “Doğu Akdeniz'de Türkiye haklıdır. Türkiye, Mısır’dan daha uzun bir kıyı şeridine sahiptir ve biz Türkiye’nin kendini koruma hakkına karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullanan Iraklidis, Ankara’nın yaklaşımını daha rasyonel bulduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin bölgedeki tezlerinin bilimsel temellere dayandığını vurgulayan Iraklidis, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezleri daha rasyonel ve bilimsel temellere dayanmaktadır” dedi.
Iraklidis ayrıca, Yunanistan’ın deniz yetki alanlarına ilişkin bazı iddialarını da eleştirdi. “Yunanistan'ın 12 mil karasuları, 10 mil hava sahası ve tek taraflı belirlenmiş kıta sahanlığı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Iraklidis’in söz konusu açıklamaları, iki ülke arasındaki kronik sorunlara farklı bir bakış açısı getirmesi açısından büyük önem arz ediyor.
