Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?

Ne olmuştu? ANKARA İLE ÇANKIRI ARASINA DÜŞÜRÜLDÜ 15 Aralık’ta, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren ve kontrolden çıktığı değerlendirilen bir İHA’ya Türk F-16’ları müdahale etti ve bu hedef, Ankara ile Çankırı arasındaki bölgede güvenli bir alanda düşürüldü. MSB, düşürme işleminin vatandaşların can ve mal güvenliği gözetilerek yapıldığını açıkladı. KOCAELİ’DE RUSYA MENŞELİ İHA 19 Aralık’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir İHA enkazı bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın ilk değerlendirmesine göre bu aracın Rus yapımı Orlan-10 türü keşif/surveillance İHA olduğu belirtiliyor. Bu tür İHA’lar genellikle gözetleme amaçlı kullanılıyor.