Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?
Türkiye’nin hava sahası ve kıyı şeridi son 60 gündür kaynağı belirsiz İHA trafiğiyle çalkalanıyor! Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve İstanbul’un ardından bu kez adres Ordu oldu. Ünye sahilinde kıyıya vuran gizemli parça, güvenlik birimlerini teyakkuza geçirdi. Peki, üst üste düşen bu İHA’lar kime ait? Türk semalarında birileri mi geziyor, yoksa Karadeniz’in kuzeyindeki savaşın kalıntıları mı sınırlarımıza taşıyor?