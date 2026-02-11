  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?

Türkiye’nin hava sahası ve kıyı şeridi son 60 gündür kaynağı belirsiz İHA trafiğiyle çalkalanıyor! Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve İstanbul’un ardından bu kez adres Ordu oldu. Ünye sahilinde kıyıya vuran gizemli parça, güvenlik birimlerini teyakkuza geçirdi. Peki, üst üste düşen bu İHA’lar kime ait? Türk semalarında birileri mi geziyor, yoksa Karadeniz’in kuzeyindeki savaşın kalıntıları mı sınırlarımıza taşıyor?

Foto - Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?

Türkiye, son iki aydır hava sahasına giren veya kıyılarına vuran insansız hava araçlarının (İHA) gizemini çözmeye çalışıyor. Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve İstanbul'un ardından son vaka Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşandı. Sahile vuran ve İHA parçası olduğu değerlendirilen cisim nedeniyle bölge kordon altına alınırken, SAS ekiplerinin incelemesi bekleniyor. Aralarında Rus menşeli cihazların da bulunduğu bu 5 vakalık seri, "Türk semalarında neler oluyor?" sorusunu gündemin bir numaralı maddesi haline getirdi.

Foto - Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde kıyıya vuran bir cismin, yapılan ilk incelemede insansız hava aracına (İHA) ait parça olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olay, saat 10.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi. Sahilde kıyıya vurmuş bir cismi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde cismin bir İHA parçası olabileceği değerlendirildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede detaylı inceleme yapılacağı, İstanbul’dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından parçanın kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi.

Foto - Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?

Ne olmuştu? ANKARA İLE ÇANKIRI ARASINA DÜŞÜRÜLDÜ 15 Aralık’ta, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren ve kontrolden çıktığı değerlendirilen bir İHA’ya Türk F-16’ları müdahale etti ve bu hedef, Ankara ile Çankırı arasındaki bölgede güvenli bir alanda düşürüldü. MSB, düşürme işleminin vatandaşların can ve mal güvenliği gözetilerek yapıldığını açıkladı. KOCAELİ’DE RUSYA MENŞELİ İHA 19 Aralık’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir İHA enkazı bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın ilk değerlendirmesine göre bu aracın Rus yapımı Orlan-10 türü keşif/surveillance İHA olduğu belirtiliyor. Bu tür İHA’lar genellikle gözetleme amaçlı kullanılıyor.

Foto - Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?

BALIKESİR’DE ÜÇÜNCÜ İHA OLAYI 20 Aralık’ta Balıkesir’in Manyas ilçesinde boş bir arazide bir diğer İHA bulundu. Üzerinde işaret veya net bir kimlik olmaması nedeniyle menşei henüz belirlenmedi ve teknik inceleme için Ankara’ya götürüldü. Bu olay, yaklaşık 5 gün içinde üçüncü benzer vakâ olarak kaydedildi.

Foto - Ordu sahilinde ‘İHA’ alarmı! Son iki ayda beşinci kez bulundu: Kıyıya vuran parçalar hangi ülkeye ait?

İSTANBUL KIYILARINDA DENİZDE BULUNAN CİSİM 5 Şubat’ta İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar tarafından İHA olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme sürüyor; henüz resmi açıklama yapılmadı.

