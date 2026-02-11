Gıda sahtekarlarına bir kötü haber daha! Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı!

Taklit ve tağşişte çok hassas olduklarına dikkati çeken Kaya, "Taklit ve tağşişte 2026 değerlendirmeleriyle 474 bin liradan 4 milyon 740 bin liraya kadar cezai işlem uygulayabileceğiz bu yıl. Taklit tağşiş tespit ettiğimiz işletmelerde risk sıklığını artırıyoruz. Bir işletme yılda en az bir kez denetleniyor. Bu riskli yerlerde ise daha fazla denetime gidiyoruz" dedi. Yeni bir kanun değişikliği üzerinde çalışıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu: