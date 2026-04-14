Orada petrol ve gaz keşfi yakın! Türkiye'nin Arap ülkesine 1,5 milyon varillik teklifini duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji stratejisiyle ilgili güncellemeye gidileceğini ifade ederek Irak'a yönelik 1,5 milyon varillik önerisini dile getirdi. Bayraktar ayrıca Somali'den müjde beklediklerini söyledi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, küresel enerji piyasalarındaki jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye, enerji politikasında köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Yeni Şafak'ın sorularını cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da açıklanacak yeni enerji planının odağında elektrifikasyonun yer alacağına dikkat çeken, enerji maliyetlerini düşürmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bayraktar, Türkiye’nin uzun vadeli enerji planlamasına ilişkin yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, mevcut stratejinin güncellenme sürecinde olduğunu belirtti. 2021 yılında 2050 perspektifiyle hazırlanan 30 yıllık enerji planının üzerinden beş yıl geçtiğini hatırlatan Bayraktar, değişen küresel koşullar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda bu planın revize edileceğini ifade etti. Yeni yol haritasının bu yıl kamuoyuna açıklanmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, Conference of the Parties (COP) süreci öncesinde duyurulmasının değerlendirildiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerinin de güncelleneceğini söyledi.

Enerji stratejisinin merkezine elektrifikasyonun yerleştirildiğini vurgulayan Bayraktar, “Türkiye’yi elektriklendireceğiz” yaklaşımının yalnızca mevcut elektrik üretimini değil, tüm sektörlerde elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasını ifade ettiğini belirtti. Ulaştırmadan konutlara, ısıtmadan sanayiye kadar geniş bir alanda elektrik temelli bir dönüşüm hedeflendiğini söyleyen Bakan Bayraktar, bu dönüşüm güçlü bir altyapı gerektiğine vurgu yaptı.

Bayraktar, Orta Doğu’daki gerilimin uzamasının küresel ekonomide kalıcı etkilere yol açabileceğini belirtti. Bölgedeki enerji altyapılarına yönelik saldırıların arz güvenliğini doğrudan etkilediğini vurgulayan Bayraktar, “Yarın Suudi Arabistan veya Kuveyt’te benzer gelişmeler olursa çok daha büyük etkiler ortaya çıkar” dedi. Petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde piyasalardaki ileri vadeli fiyatlamalara işaret eden Bayraktar, “Bugün petrolü almak isterseniz 140 dolar veriyorsunuz. Brent’te 107–110 dolar gördüğünüz seviyeler Haziran kontratlarıdır. Piyasa aslında ‘bu iş uzarsa fiyatlar daha da yukarı gider’ diyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin arz güvenliği açısından görece avantajlı bir konumda olduğunu ifade eden Bayraktar, Hürmüz Boğazı’na bağımlılığın sınırlı olduğunu vurguladı. “Türkiye’nin Hürmüz’den aldığı petrol yaklaşık yüzde 10 seviyesinde. Doğal gaz tarafında ise Hürmüz’e bağımlılığımız yok. Bu nedenle arz güvenliği açısından ciddi bir kırılganlığımız bulunmuyor” diyen Bayraktar, vatandaşın akaryakıt fiyatlarından korunması için eşel mobil sistemi ve vergi düzenlemelerinin devrede olduğunu belirterek, “Eşel mobil olmasaydı bugün fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkmış olacaktı” açıklamasında bulundu.

Enerji arz güvenliğinde dönüşüm yaşandığını belirten Bayraktar, TürkAkım boru hattının kritik rol oynadığını söyledi. Bayraktar, “Normalde Türkiye doğal gazını Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelen Batı hattından alıyordu. Artık bu yapı değişti. TürkAkım sayesinde hem transit risklerini azalttık hem de Avrupa’ya ihracat imkânı kazandık” dedi. TANAP, Mavi Akım ve FSRU gibi yatırımların kriz dönemlerinde arz güvenliği için kritik olduğunu ifade eden Bayraktar, Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin yeni boru hattı arayışlarını hızlandırdığını kaydetti. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye’ye uzanabilecek olası hatların değerlendirildiğini aktaran Bayraktar, “Bu hatlar gerçekleşirse sadece Türkiye değil, Avrupa’nın enerji dengesi de değişir” şeklinde konuştu.

Alparslan Bayraktar, Irak ile yürütülen enerji iş birliği önerilerine de değindi. Basra’dan Türkiye’ye uzanabilecek bir boru hattının yıllardır gündemde olduğunu kaydeden Bayraktar, “Silopi’ye uzanacak 650 kilometrelik bir hat var. Bunun kapasitesi 1,5 milyon varil/gün. Bu hattı 50 yıldır çalışır durumda tutuyoruz” dedi. Bayraktar, bu hattın tamamlanmasının hem Irak için gelir hem de Türkiye için stratejik enerji koridoru anlamına geleceğini belirtti.

Türkmenistan gazının Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye’ye taşınmasına ilişkin projeye de değinen Bayraktar, bu konunun uzun yıllardır gündemde olduğunu söyledi. Alparslan Bayraktar, “Bu proje 30 yıl önce, rahmetli Süleyman Demirel döneminde de konuşulmuştu. Ama şimdi yeniden bir fırsat penceresi oluşmuş olabilir” dedi.

Karadeniz gazına ilişkin de bilgi veren Bayraktar, üretim platformunun önemli bir aşamaya geldiğini vurguladı. Alparslan Bayraktar, “30 Ağustos’ta gemiyi, yani platformu Filyos’tan çıkaracağız. Sonrasında sail-out gerçekleşecek. Ardından testler yapılacak ve aşağıdaki riser bağlantıları tamamlanacak” açıklamasında bulundu.

Somali’de yürütülecek olan çalışmalara da değinen Alparslan Bayraktar, Somali’den beklentiyi şöyle özetledi: “Somalililerin beklentisi yüksek. Biz sismiğe bakıp bir karar verdik. Derin denizde sondaj yapacağız, doğal gaz ve petrol arıyoruz. Denizde çok daha ümitli olduğumuz için şu anda sondaj yapıyoruz. Birkaç ay sonra keşif müjdesini vereceğimize inanıyorum. Somali’de Türkiye’nin dışında bazı uluslararası firmalar da bulunuyor. Birinin 7 tane, öbürünün de 3 tane blokta saha ruhsatları var ama bir şey yapmıyorlar.”

