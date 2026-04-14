Orada petrol ve gaz keşfi yakın! Türkiye'nin Arap ülkesine 1,5 milyon varillik teklifini duyurdu

Somali’de yürütülecek olan çalışmalara da değinen Alparslan Bayraktar, Somali’den beklentiyi şöyle özetledi: “Somalililerin beklentisi yüksek. Biz sismiğe bakıp bir karar verdik. Derin denizde sondaj yapacağız, doğal gaz ve petrol arıyoruz. Denizde çok daha ümitli olduğumuz için şu anda sondaj yapıyoruz. Birkaç ay sonra keşif müjdesini vereceğimize inanıyorum. Somali’de Türkiye’nin dışında bazı uluslararası firmalar da bulunuyor. Birinin 7 tane, öbürünün de 3 tane blokta saha ruhsatları var ama bir şey yapmıyorlar.”