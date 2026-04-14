Orada petrol ve gaz keşfi yakın! Türkiye'nin Arap ülkesine 1,5 milyon varillik teklifini duyurdu

Enerji arz güvenliğinde dönüşüm yaşandığını belirten Bayraktar, TürkAkım boru hattının kritik rol oynadığını söyledi. Bayraktar, “Normalde Türkiye doğal gazını Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelen Batı hattından alıyordu. Artık bu yapı değişti. TürkAkım sayesinde hem transit risklerini azalttık hem de Avrupa’ya ihracat imkânı kazandık” dedi. TANAP, Mavi Akım ve FSRU gibi yatırımların kriz dönemlerinde arz güvenliği için kritik olduğunu ifade eden Bayraktar, Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin yeni boru hattı arayışlarını hızlandırdığını kaydetti. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye’ye uzanabilecek olası hatların değerlendirildiğini aktaran Bayraktar, “Bu hatlar gerçekleşirse sadece Türkiye değil, Avrupa’nın enerji dengesi de değişir” şeklinde konuştu.