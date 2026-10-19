Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), verilerine göre Türkiye'de en fazla boşanmanın olduğu ilçeler belli oldu. Zirvedeki il dikkat çekti.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), verilerine göre Türkiye'de en fazla boşanmanın olduğu ilçeler belli oldu. Zirvedeki il dikkat çekti.
İLK İKİ İLÇE AYNI ŞEHİRDEN! 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk iki sırayı aynı şehirde bulunan ilçeler aldı. Listenin üst sıralarında yer alan ilçeler, boşanma sayılarıyla dikkat çekti.
İŞTE BOŞANMA SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU İLÇELER!
20) ÜSKÜDAR | İstanbul
19) ETİMESGUT | Ankara
18) ÜMRANİYE | İstanbul
17) PENDİK | İstanbul
16) KARŞIYAKA | İzmir
15) KARABAĞLAR | İzmir
14) BUCA | İzmir
13) KÜÇÜKÇEKMECE | İstanbul
12) MALTEPE | İstanbul
11) KONAK | İzmir
10) MAMAK | Ankara
9) YENİMAHALLE | Ankara
8) KEPEZ | Antalya
7) OSMANGAZİ | Bursa
6) ESENYURT | İstanbul
5) SEYHAN | Adana
4) KADIKÖY | İstanbul
3) MURATPAŞA | Antalya
2) KEÇİÖREN | Ankara
1) ÇANKAYA | Ankara/ derleyen: haber7
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