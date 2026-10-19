  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asgari ücrette bomba rakam: Gören bir daha bakıyor Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh Türkiye’nin şefkat eli her yerde! TDV’den Kerküklü yetimlere destek Hizmet belediyeciliği başladı: AK Parti’ye geçen İzmir Büyükşehir’den ilk icraat Guardiola’dan dünyaya Filistin dersi! Sessiz kalmak bir taraf tutma biçimidir SOM-B1T, SOM-AT ve SUNGUR teslim edildi! TSK envanterine çifte yerli füze dopingi Milli yıldızdan jeneriklik gol! Arda Güler İspanya'yı böldü! Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi Rumlara büyük şok: Türkiye lehine karar çıktı
Ekonomi
23
Yeniakit Publisher
Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), verilerine göre Türkiye'de en fazla boşanmanın olduğu ilçeler belli oldu. Zirvedeki il dikkat çekti.

#1
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

İLK İKİ İLÇE AYNI ŞEHİRDEN! 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk iki sırayı aynı şehirde bulunan ilçeler aldı. Listenin üst sıralarında yer alan ilçeler, boşanma sayılarıyla dikkat çekti.

#2
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

İŞTE BOŞANMA SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU İLÇELER!

#3
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

20) ÜSKÜDAR | İstanbul

#4
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

19) ETİMESGUT | Ankara

#5
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

18) ÜMRANİYE | İstanbul

#6
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

17) PENDİK | İstanbul

#7
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

16) KARŞIYAKA | İzmir

#8
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

15) KARABAĞLAR | İzmir

#9
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

14) BUCA | İzmir

#10
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

13) KÜÇÜKÇEKMECE | İstanbul

#11
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

12) MALTEPE | İstanbul

#12
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

11) KONAK | İzmir

#13
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

10) MAMAK | Ankara

#14
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

9) YENİMAHALLE | Ankara

#15
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

8) KEPEZ | Antalya

#16
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

7) OSMANGAZİ | Bursa

#17
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

6) ESENYURT | İstanbul

#18
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

5) SEYHAN | Adana

#19
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

4) KADIKÖY | İstanbul

#20
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

3) MURATPAŞA | Antalya

#21
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

2) KEÇİÖREN | Ankara

#22
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller!

1) ÇANKAYA | Ankara/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!
Dünya

Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!

Okullarda başörtüsünü yasaklayan ve İslam'a savaş açan Azerbaycan'ın Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev,..
Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim
Dünya

Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin
Kadın - Aile

Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin

5 bardak şeker ilave edin, hazırlık yaparken kozalakları suda bekletmek 1 gün sürüyor.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a zehir zemberek sözler!
Spor

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a zehir zemberek sözler!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Kontraspor ekra..
Küresel sermayenin sömürü çarkına ibretlik deşifre! Mert Başaran patronların ve vakıfların gizli ajandasını tek tek patlattı!
Gündem

Küresel sermayenin sömürü çarkına ibretlik deşifre! Mert Başaran patronların ve vakıfların gizli ajandasını tek tek patlattı!

Finans analisti Mert Başaran, büyük şirketlerin ve küreselci sermaye odaklarının "kadın istihdamı" maskesi altında yürüttüğü kirli oyunu ve ..
Yine birileri düğmeye bastı! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan skandal yazı
Gündem

Yine birileri düğmeye bastı! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan skandal yazı

“İki devlet, tek millet” anlayışıyla tarihi ve stratejik bir kardeşlik bağına sahip Türkiye ile Azerbaycan’ın arasına nifak sokmaya dönük di..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23