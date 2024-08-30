Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

Akıllı telefon dünyasına ilişkin sızıntı bilgileriyle bilinen Smart Pikachu’nun bildirdiğine göre, Xiaomi üç katlı akıllı telefon geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Eğer bu bilgi doğruysa, cihazın lansmanının çok yakında gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Hatta bu yeni telefonun, MWC 2025 gibi büyük teknoloji etkinliklerinde tanıtılabileceği öngörülüyor.