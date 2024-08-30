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Teknoloji-Bilişim
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Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

2024-08-30 19:42:44
Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

Akıllı telefon üreticisi Oppo yetkilisi, üç katlı katlanabilir telefon tasarımı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

#1
Foto - Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

Katlanabilir akıllı telefonlar, son dönemde hızlı bir yükseliş içinde. Apple’ın henüz dahil olmadığı alanda diğer akıllı telefon üreticileri adeta birbirleriyle yarış halinde. Bu alanda önümüzdeki dönemlerde üç katlı akıllı telefon rüzgarı esecek gibi görünüyor.

#2
Foto - Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

Oppo, son yıllarda akıllı telefon dünyasındaki pastasını giderek arttırıyor. Şirket, katlanabilir cihazlarıyla da önemli bir atak yaptı. Önümüzdeki yıllarda karşımıza daha çok çıkması beklenen yeni bir konsept geliyor. Oppo üç katlı katlanabilir telefon tasarımı paylaşıldı.

#3
Foto - Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

Oppo’nun Find serisinde ürün müdürü olan Zhou Yibao, Çin sosyal medya platformu Weibo’da bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımi Oppo üç katlı katlanabilir konsept telefon görsellerini barndırıyor. Görsele baktığımızda çerçeveleri neredeyse olmayan tablet görünümlü bir cihaz görüyoruz.

#4
Foto - Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

Öte yandan üç katlı katlanabilir modellerde kıyasıya bir rekabet başlamak üzere. Bu alanda ilk adımı Samsung atacak gibi.

#5
Foto - Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

Şirket, muhtemelen önümüzdeki yıl üç katlı katlanabilir ilk modelini piyasaya sürecek. Ardından Huawei ve Xiaomi sıkı bir yarış içine girecek gibi görünüyor.

#6
Foto - Oppo'dan 3 katlı katlanabilir telefon

Akıllı telefon dünyasına ilişkin sızıntı bilgileriyle bilinen Smart Pikachu’nun bildirdiğine göre, Xiaomi üç katlı akıllı telefon geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Eğer bu bilgi doğruysa, cihazın lansmanının çok yakında gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Hatta bu yeni telefonun, MWC 2025 gibi büyük teknoloji etkinliklerinde tanıtılabileceği öngörülüyor.

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