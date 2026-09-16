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Ekonomi
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Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

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Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

Sebze ve meyvedeki fahiş fiyat manipülasyonlarına karşı 22 ilde 41 firmaya düzenlenen dev operasyonun ardından gözler market etiketlerine çevrildi! Vefat etmiş kişilerin adına sahte makbuz kesip arzı gizleyen stokçu çetesine neşter vurulurken, kalıcı ucuzluğun reçetesi de yazıldı. Ekonomist Necmettin Batırel, tarladan rafa uzanan aracı zincirini kıracak, halleri kamu lojistik üssü yapıp kâr marjını yasayla sınırlayacak devrim niteliğindeki formülü açıkladı!

#1
Foto - Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

Halkın mutfağına göz diken gıda karaborsacılarına yönelik 22 ilde düzenlenen dev operasyonla 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi kıskıvrak yakalandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin 1029 çiftçiyle tek tek görüşerek ortaya çıkardığı skandalda, vefat etmiş kişilerin adına milyonlarca liralık sahte makbuz kesildiği ve arzın gizlenerek suni kıtlık oluşturulduğu belgelendi. Tarlada 8 liraya alınan biberi rafa 23 liraya kilitleyen, kara para aklayıp Vergi Usul Kanunu’nu çiğneyen vurgunculara yargı tokat gibi indi!

#2
Foto - Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

Sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışlara yönelik operasyonun ardından gözler, tarladan market rafına uzanan fiyat zincirine çevrildi. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a vatandaşa uygun fiyatlı sebze meyve yedirecek sistemin formülünü açıkladı. Adalet Bakanlığı, yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına ve fiyat manipülasyonlarına yönelik dev gıda operasyonuna imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, piyasayı manipüle eden 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yapılan operasyonun kapsam ve derinliğini; sistemin nasıl bu hale geldiğini ve bu düzenden nasıl çıkılması gerektiğini anlattı.

#3
Foto - Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

Sebze ve meyve fiyatlarındaki operasyon neden yapıldı? Ekonomist Necmettin Batırel: Sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı başlatılan operasyon yıldırım hızıyla gerçekleşti, 41 büyük dağıtıcı firmanın temsilcileri gözaltına alındı. Herkes soruyor, bu soruşturma neden bugün yapıldı, yıllardan beri mevcut sistemle halk resmen soyuluyordu. Bu harekâtın şimdi hayata geçmesinin temel nedeni, kamu kurumlarının dijital veri sistemlerini (Hal Kayıt Sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi) entegre ederek geriye dönük faturası/makbuzu şişirilmiş vurgunları ilk kez bu denli somut, çiftçi beyanları ve resmi raporlarla kanıtlamış olması. Halkın uzun yıllardır dile getirdiği “tarlada ucuz, rafta pahalı” şikâyetleri, bugüne kadar genellikle “serbest piyasa koşulları, lojistik maliyetler veya kuraklık” gibi yapısal gerekçelerle açıklanıyordu. Ancak Eylül 2026 itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen meselenin sadece piyasa şartları değil, organize bir suç ve manipülasyon şebekesi olduğunu resmi verilerle ortaya koydu.

#4
Foto - Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

Vatandaşı zorlayan sistem nasıl tespit edildi? Ekonomist Necmettin Batırel: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, 1029 çiftçinin tek tek beyanını alarak tarladan çıkış fiyatı ile dağıtıcıların faturalarını karşılaştırdı. Çiftçinin 8-9 TL’ye sattığı kapya biberi, büyük aracıların resmi makbuzlarda 18-23 TL gibi gösterip kendilerini haklı çıkarmaya çalıştıkları belgelendi. Müfettişlerin incelemelerinde, bazı büyük tedarikçi firmaların maliyetleri kasıtlı olarak yüksek göstermek amacıyla vefat etmiş onlarca kişi adına milyonlarca liralık sahte müstahsil makbuzu kestiği saptandı. Dağıtıcıların piyasadaki hâkim konumlarını kullanarak ürün arzını Hal Kayıt Sistemi’ne bilerek eksik bildirdikleri, örneğin 13,5 milyon kg yerine 8,4 milyon kg beyan ederek piyasada kıtlık algısı oluşturup fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edildi.

#5
Foto - Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

Operasyonun kapsamı ve derinliği ne boyutta? Ekonomist Necmettin Batırel: Gıda krizini körükleyen bu duruma karşı 22 ilde 109 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler sadece fahiş fiyatla değil; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlarından yargılanacak.

#6
Foto - Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

ETİKETLERDE RAHATLAMA OLACAĞI KESİN Peki bu operasyon sonunda fiyatlar düşüp, üretici ve vatandaş memnun olacak mı? Ekonomist Necmettin Batırel: Bir defa bu sıkı denetimin ortaya çıkardığı büyük korku sebebiyle kâr marjları baskılanacak, etiketlerde rahatlama olacağı kesin. Ancak kalıcı ucuzluk için sadece ceza vermek yetmez. Lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve hepsinden önemlisi tarladan rafa zincirinin tamamen şeffaflaşması gerekiyor. Çiftçinin doğrudan kazanması, girdi maliyetlerinin (gübre, mazot, ilaç) düşmesine ve kooperatifleşme yoluyla aracıları tamamen devre dışı bırakabilmesine bağlı. Kooperatifleşme sebze ve meyve fiyatlarını düşürür mü? Ekonomist Necmettin Batırel: Üretici kooperatiflerinin kurulması ve çiftçinin ürününü doğrudan sebze-meyve hallerine göndermesi, yüksek fiyat baskısını tek başına tamamen ortadan kaldırmasa da büyük ölçüde hafifletir. Bu model, tarım tedarik zincirindeki en büyük sorun olan “çok aracılı yapıyı” kırdığı için hem üretici hem de tüketici lehine önemli avantajlar sağlar.

#7
Foto - Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

Ancak sistemin fiyat baskısını tamamen yok edebilmesi için hal sonrasındaki perakende aşamasının da kontrol edilmesi gerekir. Ürün tarladan çıkıp hale gidene kadar komisyoncu, tüccar ve nakliyeci gibi birçok el değiştirir. Kooperatif doğrudan hale gönderdiğinde bu aracıların kâr marjları ortadan kalkar. Tek bir çiftçi tüccara karşı çaresiz kalabilirken, kooperatif çatısı altında birleşen çiftçiler büyük hacimli ürün sayesinde fiyatı belirlemede daha güçlü bir konuma gelir. Kooperatif, nakliye ve soğuk hava deposu gibi maliyetleri toplu yönetimle minimuma indirerek maliyet baskısını azaltır. Üretici kooperatiflerinin doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlayan dijital platformlar, aracıları ortadan kaldırarak hem çiftçinin daha adil bir gelir elde etmesini hem de tüketicinin taze ve ekonomik gıdaya ulaşmasını sağlar.

#8
Foto - Operasyon sonrası gözler etiketlere çevrildi: İşte raf fiyatlarını düşürecek formül

Kalıcı ucuzluk için nasıl bir sistem kurulmalı? Ekonomist Necmettin Batırel: Sistemin yıllardır kemikleşmiş olan yapısını tamamen yıkmak ve vatandaşa kalıcı bir ucuzluk sağlamak için tarladan markete kadar olan tüm lojistik, akaryakıt ve komisyoncu maliyetlerinin yapısal olarak denetlenmesi ve kamu düzeninin kurularak aracıların tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ortaklığıyla ulusal bir e-ticaret ve lojistik ağı kurulmalı. Çiftçi ürününü daha tarladayken bu sisteme girmeli, belediyeler ve büyük market zincirleri doğrudan bu sistem üzerinden alım yapmalı. Küçük üreticilerin tek başına lojistik gücü olamaz. Çiftçiler zorunlu veya yüksek teşvikli kooperatifler çatısı altında birleştirilmelidir. Ürünün tasnifi, paketlenmesi ve nakliyesi bireysel değil, kooperatif eliyle tek merkezden yapılmalıdır. Devlet veya büyükşehir belediyeleri, ana tarım havzalarından büyük tüketim merkezlerine, yani metropollere, ücretsiz veya sübvansiyonlu lojistik hatları; nakliye filoları ve soğuk hava tertibatlı tren vagonları kurmalıdır. Sadece tarlayı sürerken değil, ürünün kooperatif toplama merkezine taşınmasında kullanılan lojistik araçlarına da ÖTV ve KDV’den arındırılmış akaryakıt sağlanmalı. Nakliye maliyeti düşmeden raf fiyatı düşemez. Hal sistemi nasıl değiştirilmeli? Ekonomist Necmettin Batırel: Mevcut hal sistemi, fiyatın speküle edildiği ve komisyoncuların kâr koyduğu bir yer olmaktan çıkarılmalı. Haller, tamamen belediyelerin işlettiği, kâr amacı gütmeyen, sadece ürünlerin kalite kontrolünün ve marketlere dağıtımının yapıldığı “Kamu Lojistik Üsleri” haline getirilmeli. Aracıların fiziki varlığı sonlandırılmalı, blockchain (blokzincir) tabanlı ürün takip sistemi getirilmelidir. Tüketici marketteki QR kodu okuttuğunda ürünün tarladan çıkış fiyatını, lojistik maliyetini ve market kârını şeffafça görebilmeli. Marketlerde kâr marjı sınırlandırılması mümkün mü? Bu nasıl uygulanacak? Ekonomist Necmettin Batırel: Temel gıda ürünlerinde; domates, patates, soğan gibi ürünlerde tarladan market rafına kadar uygulanabilecek maksimum kâr marjı yasa ile belirlenmeli. Örneğin “Raf fiyatı, tarla çıkış fiyatının lojistik dahil yüzde 40 fazlasını geçemez” gibi bir sistem uygulanabilir. Kent meydanlarında sadece gerçek üreticilerin, yani çiftçi belgesi olanların satış yapabildiği üretici pazarları yaygınlaştırılmalı. Aracı zincir marketlere karşı belediye iştirakleri; Tanzim Satış ve Kent Market gibi yapılar, kalıcı birer fiyat dengeleyici unsur olarak piyasada yer almalıdır. Sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı yükselişin önüne geçilmesi ile halkın yaşam maliyeti ucuzlar, bütün ülke rahat nefes alır.

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Yorumlar

Vahap

Bu kdar namussuzu üreten bir sistem varsa bunun önüne geçmek çok zor ve birde akaryakıt zamları işte sonuç, Çözüme gelince bunlara ağır cezalar verilmediği sürece hiç bir şeyin önünü alamayız vesselam.
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