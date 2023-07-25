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Teknoloji-Bilişim
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OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

2023-07-25 19:19:04
OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

OpenAI, GPU desteği konusunda NVIDIA ile ortaklığa giderek, milyonlarca ekran kartı kullanacak.

#1
Foto - OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

Yapay zeka konusunda yarış tüm hızıyla devam ederken, hem yazılım hem de donanım şirketleri bu konuda ortak çalışmalar yürütüyor. ChatGPT ile kendisini kanıtlayan OpenAI, NVIDIA ile ortaklığa giderek, yapay zeka alanındaki hakimiyetini artırma niyetinde.

#2
Foto - OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

NVIDIA sonra olarak OpenAI’ye GPT-4 modeli ile konusunda 20 bin ekran kartı ile destek olmuştu. Ancak önümüzdeki dönemde iki dev şirketin ortaklıklarını genişletmesinin ardından bu miktarın oldukça komik kalacağını söyleyebiliriz.

#3
Foto - OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

Çinli arama motoru Sogou’nun kurucusu ve iş adamı Wang Xiaochuan’a göre, ChatGPT’nin halihazırda çok daha gelişmiş eğitim yöntemlerini kullanan daha gelişmiş bir yapay zeka bilgi işlem modeli üzerinde çalışıyor.

#4
Foto - OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

Bu modelin tam kapasite ile çalışması için sie 10 milyon yapay zeka GPU’suna ihtiyaç duyduğu gelen bilgiler arasında.

#5
Foto - OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

10 Milyon yapay zeka GPU’su kullağa astronomik olarak görülse de, OpenAI’nin gelecekteki dil modelleri için bir zorunluluk olarak sayılabilir.

#6
Foto - OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

Gittikçe gelişen ve genişleyen yapay zeka sistemleri, çok daha fazla donanıma ihtiyaç duyuyor.

#7
Foto - OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

NVIDIA’nın mevcut üretim kapasitesini düşündüğümüzde ise bu rakama yakın gelecekte ulaşılması pek mümkün görünmüyor. Mevcut kapasitesi ile 1 milyon GPU üretebilen şirketin sadece OpenAI’ye sağladığı sistem için 10 yıl çalışması gerekiyor.

#8
Foto - OpenAI’dan yapay zeka sistemi için çılgın hamle

Ancak NVIDIA, arzı artırmak için TSMC ile birlikte çalışmalarını hızlandırmış durumda. Üretim kapasitesi ve maliyetin yanı sıra bu kadar çok GPU’yu birbirine bağlamanın zorluğu da şirketin karşısına önemi bir engle olarak çıkıyor.

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